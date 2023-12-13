猥褻同袍 日自衛隊員判2年

日本陸上自衛隊前隊員五之井里奈二○二二年公開控訴曾遭男性上級性侵，引發範圍擴及全自衛隊針對性騷擾與其他侵害指控的特別調查。福島地方法院十二日判決，三名遭控的前陸自隊員強制猥褻罪成立。

路透與ＮＨＫ報導，今年廿四歲的五之井二○二○年入伍後持續受到騷擾。她控澀谷修太郎、關根亮斗跟木目澤佑輔等人於二○二一年八月，在北海道的陸自演習場，將她按倒在地上，把她的雙腿分開、將下體壓在她身上跟模擬性行為。

事件發生當時，五之井提出申訴，但因上級沒有採取任何行動而決定退隊，二○二二年透過YouTube將此事公開，引發日本網民和國際關注。日防衛省公開道歉，並且當面向五之井謝罪。

被控三人最初獲不起訴處分，但五之井具名公開此事後，檢察審查會認定不起訴處分不當，福島檢方轉以強制猥褻罪起訴，求處兩年有期徒刑，澀谷等三名被告均不認罪。雖然承認用格鬥技將五之井壓倒，但否認做出不雅行為。

主審法官指出，在受害人難以抗拒的場合模仿發生性行為不僅無視五之井的人格，還把將她當成了增進興奮的工具，堪稱卑劣與惡質，判處有期徒刑兩年、緩刑四年。

法新社報導，五之井在法院外受訪時表示，「就算他們說這只是開玩笑，他們的所作所為仍不應該得到原諒，判決書明確認定這是犯罪，我希望他們正視自己的行為，好好反省」。