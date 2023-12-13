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日自民黨派閥涉申報不實 獻金風暴燒到岸田派

聯合報／ 國際中心／綜合報導
日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，目前傳出風暴可能延燒到首相岸田文雄過去所屬的「岸田派」。 圖／路透
日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，目前傳出風暴可能延燒到首相岸田文雄過去所屬的「岸田派」。 圖／路透

日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，目前傳出風暴可能延燒到首相岸田文雄過去所屬的「岸田派」。檢方看似已有所掌握，正在進行調查。

日本放送協會（ＮＨＫ）報導，自民黨內涉及政治獻金募款餐會收入申報不實疑雲的派閥，目前已知除了安倍派與二階派外，相關人士透露，連岸田過去曾擔任會長的岸田派，可能都有在政治獻金收支報告書上低報實際收入的情況。

東京地方檢察廳特別搜查部可能已掌握岸田派申報不實的情況，正在進行詳細調查。日媒報導，安倍派及二階派疑似將所屬議員販售的募款餐會餐券超額部分收入，作為「回扣」回流給議員，且未刊載在派閥的政治獻金收支報告書中，涉及申報不實。

相關人士透露，申報不實疑雲不僅存在於安倍派及二階派，還可能擴大到岸田派，不過，跟安倍派及二階派相比，岸田派未刊載於政治獻金收支報告書的金額規模應較少。

岸田為挽回民眾信任，七日已宣布暫時離開從二○一二年起擔任會長的岸田派運作。日媒報導岸田將進行內閣改組，安倍派成員可能有十五人被撤換，包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎，以及五名副大臣和六名政務官。

在野黨立憲民主黨國會對策委員長安住淳受訪時說，如果擴及其他派閥，就不是安倍派的問題，「而是整個自民黨的問題」；若真如此，只在內閣改組撤換安倍派十五人完全沒有意義。

日本經濟新聞報導，東京地檢特搜部已在聽取岸田派會計負責人說法，特搜部可能認為涉嫌違政治資金法，正進行調查。

相關人士表示，政治獻金募款餐券購買方包括企業或團體等。餐券收入雖然規定須刊載在政治獻金收支報告書上，但研判岸田派從二○一八年到二○二二年間有部分收入並未如實申報。

政治獻金 日本經濟 募款

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