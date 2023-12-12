習近平任內三訪越南 中越「同志加兄弟」？學者：陸對河內顯然不快

中國國家主席習近平周二（12月12日）開始對越南進行為期兩天的訪問，他抵達河內機場時，受到越南總理範明政的歡迎，官媒的圖片顯示，習近平在前往他下榻的酒店途中，街道兩側人群揮舞著中越兩國國旗。

據路透社報導，越南官方的《人民報》周二刊登了習近平題為《構建具有戰略意義的中越命運共同體 開啟攜手邁向現代化的新篇章》的文章，強調「亞洲地區的未來，掌握在亞洲人民自己手中」。

另一份越南官媒《青年報》援引中國駐越南大使熊波在習近平訪問前所說的話稱，要將雙方關係提升到北京方面可能認為超越美國的水平，還將簽署「數十項合作協議」，包括中國可能向越南的中越跨境鐵路建設提供資金支持。

河內欲「保持獨立」

華盛頓國防大學（National War College）教授阿布扎（Zachary Abuza）對德國之聲表示：「中國一直將與鄰國的關係置於優先位置，越南是一個兄弟般的社會主義國家，這讓雙邊關係顯得更加重要。」

不過，他補充道，中國眼下對河內與美國及其盟友眉來眼去「顯然很不快」。今年9月，美國總統拜登訪問了越南，與越共總書記阮富仲簽署了「全面戰略伙伴」關係協議。由此，美國成為了越南為數不多的戰略伙伴，與中、俄、印、韓同列。

今年11月底越南國家主席武文賞出訪日本後，河內和東京也決定將兩國外交關係提升到全面戰略伙伴關係的高度。

位於倫敦的英國皇家國際事務研究所（Chatham House）亞太項目研究員海頓（Bill Hayton）認為，越南提升與其他國家的關係，是為了保持其獨立性。「中國是一個龐大的國家，與之（越南）接壤，但後者不想讓自己被中國的引力拖入其軌道。」

海頓指出，越南「非常重視亞洲及其與中國的關係」，同時也利用美國、日本、印度和其他合作伙伴來維護自己的自主權。

與華盛頓相比，北京在與越南建立合作伙伴關係方面起步較早——中國和越南於2008年簽署了戰略合作伙伴關係協議。

中國是越南最大的貿易伙伴。雙邊貿易規模2021年超過2000億美元。而越南與美國的貿易額同期為1115億美元。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS Yusof Ishak Institute）的訪問學者阮克江（Nguyen Khac Giang）對德國之聲指出，在習近平與越南領導人的高層會晤中，經濟議題將扮演關鍵角色。

經濟、投資、南海問題

這是習近平任內第三次訪問越南。阮克江指出，新冠疫情發生後，習近平很少進行國際訪問，他選擇訪問河內「凸顯了越南在中國大戰略中的重要地位」。他還說，雖然越南可能對加入中國主導的政治倡議持謹慎態度，「但我認為我們可以期待雙方改善經濟合作，尤其是在越南急需更多投資的基礎設施建設和綠色能源轉型領域。」

在經貿議題之外，越南和中國一直未能化解在南中國海有爭議領土問題上的緊張勢態。兩國都聲稱對斯普拉特利群島（中國稱南沙群島，越南稱長沙群島）和帕拉塞爾群島（中國稱西沙群島，越南稱黃沙群島）擁有主權。

「南海問題是河內領導層面對的一個棘手問題。這使他們處於非常尷尬的境地。」阿布扎說，「他們無法承擔公然與中國對抗的後果，但如果不這樣做，又會招致本國民眾的批評。他們不能顯示出對北京的屈服。」

不過海頓認為，儘管存在這一矛盾，兩國之間仍然不太可能出現重大裂痕，因為在兩國執政的共產黨，「最擔心的事情是失去權力」，為了維護政權，他們也會繼續合作，「這遠比南海問題或其他使他們產生分歧的問題更重要」。

中國官媒《環球時報》周二的一篇社評表示，「兩國社會對此行將推動中越關係再迎『新定位』、再上『新高度』充滿期待」，並稱「中越『同志加兄弟』的深厚情誼，讓兩國有相向而行的目標，……這可能是一些域外國家難以理解的。」

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