葉門青年運動證實攻擊挪威油輪 持續阻擋赴以船隻

以巴衝突10月重燃後，葉門叛軍「青年運動」屢有軍事動作，包括襲擊紅海商船，展現對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的支持。路透報導，青年運動發言人薩里12日證實，已對一艘挪威商業油輪發動軍事行動。美軍聲明，該襲擊導致該船起火和受損，但未造成傷亡。

薩里透過電視媒體聲明，該艘挪威船隻STRINDA船員對所有警告置之不理，青年運動因此以火箭鎖定攻擊該船。他指出，青年運動會持續阻攔航向以色列港口的船隻，直到以國容許食物和醫療救援物資進入加薩走廊。青年運動以葉門首都沙那（Sanaa）為據點。

美國官員指出，STRINDA遇襲地點在連結紅海和亞丁灣的曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）以北111公里處；遇襲船隻STRINDA仍可藉由自身動力航行。

美軍中央司令部在社群媒體X上聲明，襲擊發生時附近並沒有美方船艦，但美軍驅逐艦麥森號已回應STRINDA的求救信號並提供協助。

青年運動發言人稱，該組織近幾天已阻礙數艘船隻通行，以聲援巴勒斯坦人。