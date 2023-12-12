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葉門青年運動證實攻擊挪威油輪 持續阻擋赴以船隻

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
葉門「青年運動」的士兵走在岸邊，遠方是遭青年運動劫持的貨輪「Galaxy Leader」；攝於5日。歐新社
葉門「青年運動」的士兵走在岸邊，遠方是遭青年運動劫持的貨輪「Galaxy Leader」；攝於5日。歐新社

以巴衝突10月重燃後，葉門叛軍「青年運動」屢有軍事動作，包括襲擊紅海商船，展現對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的支持。路透報導，青年運動發言人薩里12日證實，已對一艘挪威商業油輪發動軍事行動。美軍聲明，該襲擊導致該船起火和受損，但未造成傷亡。

薩里透過電視媒體聲明，該艘挪威船隻STRINDA船員對所有警告置之不理，青年運動因此以火箭鎖定攻擊該船。他指出，青年運動會持續阻攔航向以色列港口的船隻，直到以國容許食物和醫療救援物資進入加薩走廊。青年運動以葉門首都沙那（Sanaa）為據點。

美國官員指出，STRINDA遇襲地點在連結紅海和亞丁灣的曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）以北111公里處；遇襲船隻STRINDA仍可藉由自身動力航行。

美軍中央司令部在社群媒體X上聲明，襲擊發生時附近並沒有美方船艦，但美軍驅逐艦麥森號已回應STRINDA的求救信號並提供協助。

青年運動發言人稱，該組織近幾天已阻礙數艘船隻通行，以聲援巴勒斯坦人。

運動 青年 美軍

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