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二度延後升空！ 美軍神秘X-37B太空飛機發射前25分鐘喊卡

中央社／ 卡納維爾角11日綜合外電報導
美國空軍X-37B太空無人飛機。圖／路透
美國空軍X-37B太空無人飛機。圖／路透

太空探索科技公司SpaceX表示，原訂11日晚間發射美軍神秘無人太空飛機X-37B的任務將順延至少24小時。這是X-37B第7次進地球軌道，也是首度由獵鷹重型火箭搭載。

路透社報導，這趟任務原訂美東時間11日晚間8時14分（台北時間12日上午9時14分）從佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，但在發射前約25分鐘取消。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX在社交媒體X（即以前的推特Twitter）發布貼文，稱火箭「由於地面端的問題」中止發射倒數，還說「太空飛機和酬載仍健全無虞」。但SpaceX未透露進一步細節。

SpaceX暫未透露新的確切發射時間，只說這項任務的下一次發射窗口是12日晚間。

最初計畫是在10日晚間發射將X-37B送入軌道，但當時因卡納維爾角天候條件不佳而取消。

這將是X-37B的第7次飛行任務，也是首度由獵鷹重型火箭（Falcon Heavy）搭載發射。獵鷹重型火箭是一款可重複使用的運載火箭，由一個經過強化的主火箭外搭2節推進火箭組成，能將X-37B載至遠高於先前高度的地球軌道。

自2010年以來，X-37B已執行6次飛行任務，最近一次飛行持續時間長達兩年多，直到2022年11月返回地球。

美國國防部幾未曾透露過X-37B任務細節，只知是美軍「國家安全太空發射計畫」（National SecuritySpace Launch，NSSL）的一環。

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