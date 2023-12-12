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101跨年煙火300秒 首次採用日本煙火

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

為彰顯台日友誼今年跨年首度採用日本彩色煙火，點亮台北夜空300秒！101董事長張學舜12日於記者會宣布，101跨年煙火主題為「彩色世界 COLORFUL WORLD」，象徵著迎向充滿色彩的2024年。但今年少了高空巨型螢幕，將無動畫與前導影片。

行政院副院長鄭文燦說，台北101大樓跨年煙火是所有人成長的記憶，也是國際媒體關注跨年時不可或缺的一站，鏡頭從雪梨煙火接著就到台北101，向國際呈現台灣的魅力。他說，政府致力於提升台灣的觀光品質，預計今年國際觀光客600萬的目標將在12月中完成，

101跨年煙火主辦單位指出，今年是疫後的第一個跨年煙火，台北101將2024跨年煙火主題定為「彩色世界COLORFUL WORLD」，規劃總長300秒，約16,000發的煙火展演，除了台灣的優質煙火，並首次採用日本彩色煙火。

本次記者會現場播放模擬煙火的影片，根據101大樓不同樓層，噴發出不同鮮艷顏色的煙火，宛如彩虹的光芒點亮跨年夜的夜空，還有些煙火如同仙女散花、有些則在夜空中畫出圓弧光圈，各式煙花各異其趣。

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