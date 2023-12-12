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挪威油輪遭葉門叛軍彈襲失火 美驅逐艦馳援、無人員傷亡
路透報導， 美軍中央司令部11日於社群X證實，一艘挪威油輪行經曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）遭反艦飛彈襲擊，方向來自葉門叛軍「青年運動」（Houthi）控制地區，造成火災和毀損，所幸無人員傷亡。
名為「STRINDA 」的油輪載有馬來西亞的植物油和生物燃料，預計前往義大利威尼斯，在格林威治時間21時，行經連接紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）以北約111公里處遇襲，船體受損起火。
美軍驅逐艦麥森號（USS Mason）接獲求救信號後前往現場馳援。
美軍官員表示，油輪遭襲後依靠自身動力航行數小時。
以巴衝突爆發後，伊朗扶植的青年運動也捲入，11日更放話攻擊所有前往以色列的船舶，且警告國際船運公司不要和以色列港口打交道。
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