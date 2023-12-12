挪威油輪遭葉門叛軍彈襲失火 美驅逐艦馳援、無人員傷亡

「通貨膨脹、物價翻騰，日本民眾萬萬稅...」日本一年一度、選出象徵一整年的「今年的漢字」（今年の漢字），在今天12月12日下午公布結果，全國民眾票選的2023年代表漢字是——「稅」——這是繼2017年以來再次入選，也象徵了日本今年度因應各種通貨膨脹、物價高漲的時代，同時增稅問題依然考驗日本政治和社會大眾。而首相岸田文雄，今年也被戲稱是「增稅眼鏡仔」，反映了民生衝擊下對政治的不滿。

2023-12-12 13:14