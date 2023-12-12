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法國推限縮移民法案 極左極右都不滿意

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
法國總統馬克宏近日盼立法管制移民，但卻遭到左右派聯合封殺。（@EmmanuelMacron via Twitter）
法國總統馬克宏近日盼立法管制移民，但卻遭到左右派聯合封殺。（@EmmanuelMacron via Twitter）

法國政府盼立法限制移民入境法國，但連反對移民的右派都不願支持！馬克宏近日盼修改移民法規，限縮移民入籍法國的資格，遭到極左派的反對，認為太過嚴格，而極右派則認為規定太寬鬆，加上馬克宏並未掌握國會多數，也讓他的法案遭到聯合封殺。

法案無人滿意

根據《英國廣播公司》報導，馬克宏政府近日提出新的移民法案，盼控制進入法國的移民數量，還有更好的整合從法國邊境各處入境移民的管理。法案將讓政府更容易將犯罪的移民關到監獄或是驅逐出境，且讓移民更難帶家人一起入境法國。但左派認為相關法規太嚴苛，因此表達反對。

而以國民陣線為首的極右派，還有法國老牌政黨共和黨，則認為政府對移民的限制太少，應該在移民取得醫療服務的層面施加更多限制，而馬克宏所屬的執政黨聯盟在法國國民議會577席中，僅取得250席，因此馬克宏的法案便遭到立場相異的極左與極右派，還有部分右派與中間派給封殺。

移民為政治議題

而因為此法案事關重大，法國總理波恩無法動用憲法中繞過國會通過法律的緊急條文，也讓馬克宏的施政受挫。他在去年6月的國會選舉中失去國民議會多數優勢後，在國會通過法案便遇到不少阻礙。

美國之音》提到，許多移民因戰亂等因素，從地中海與敘利亞進入歐洲，但因為各國民眾不滿移民太多恐造成社會問題，還有搶走就業機會，移民問題在歐盟各國都是很重大的政治議題。

Politico》提到，德國前總理梅克爾所屬的右派基民盟，近日也要求左派聯合政府擴大對移民的管制，形同打臉自家總理過去對移民開大門的政策，也凸顯移民問題在歐洲的複雜性。

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