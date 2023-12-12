中盼與越提升關係 領土爭議仍有心結

中國雖然要提供越南先進軌道技術，並提升與越南的關係，但兩國還有歷史與領土爭議，很難變成全面盟友。中國國家主席習近平近日將訪問越南，並拉攏越南加入中國的同盟體系，但越南作為中小型國家，不願明顯偏袒中、美，且中、越在歷史互動的心結仍深，習此次出訪拉攏越南的力道有限。

越南不願明顯站隊

根據《英國廣播公司》報導，習近平將訪問越南，會見越共總書記阮富仲。越南預計會加入中國的「人類命運共同體」集團，此社群被外界解讀為中國為了對抗美國圍堵而成立的鬆散聯盟。但越南9月才與美國將雙邊關係提升到「全面戰略夥伴」，也讓越南與美、中的雙邊關係層級一致，顯示越南左右逢源、不願站隊的外交戰略。

中國是越南最大的貿易夥伴，也是最大的外資直接投資者，雙邊貿易額達2千億美元，且中國此次出訪將提供越南先進軌道技術，協助該國興建交通基礎建設。但越南與中國在南海有領土衝突，加上在民國以前，中國許多朝代都曾殖民過越南，兩國在共產黨統治時期還曾開戰（懲越戰爭），越南民眾對中國其實有很多不滿。

表面交好 同床異夢

有越南民眾在臉書寫說，只要中國不堅持九段線，越南馬上就可以跟中國稱兄道弟。另外，越南其實對中國的「一帶一路」相當抗拒，因此雖然境內有大量的中國投資，但並非中國政府驅動，反而是因為很多廠商要繞開美國對中國的經濟制裁，因此到越南設廠。

雖然中國與越南都是共產黨專制政權，但中國是崛起的強權，想要挑戰美國的領導秩序，而越南是中型國家，希望在美中之間搖擺。《美國之音》提到，阮富仲的外交政策就叫做「竹子外交」，奉行不組成軍事同盟、國際不站隊、國內不設立外國軍事基地與儘量避免動用武力等「4不原則」，因此兩國很難完全走在一起。

越對中仍多不滿

因此，在國家發展目標不同、歷史淵源與領土衝突等因素影響下，中國雖然與越南的互動層級不斷提升，但很難完全變成如俄羅斯、北韓這類的盟友，越南政府也要兼顧民間對中國的反彈聲浪，且對中國的擴張是否會讓越南陷入被中國「新殖民」的困境，越南仍持懷疑的態度。

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