中菲南海碰撞 菲召陸大使抗議

菲律賓船隻運送補給物資到南海的仁愛暗沙（陸稱仁愛礁），遭到中國大陸海警船以水砲等方式攔阻。菲國外交部十一日召見中國大使黃溪連抗議，並稱考慮將黃溪連列為不受歡迎人物，菲國總統馬可仕也批評中方船隻動作危險，公然違反國際法。大陸外交部昨向菲律賓提出嚴正交涉及強烈抗議，並稱將採取必要措施應對一切挑釁。

法新社報導，菲律賓海岸警衛隊發布的影片顯示，警衛隊在九日和十日兩次分別前往黃岩島和仁愛暗沙執行補給任務時，中國船隻向菲船噴射水砲。兩國船隻也在仁愛暗沙發生碰撞，雙方相互指責。

美聯社報導，菲律賓參謀總長布勞納表示，他十日和菲國軍人一起搭乘Unnaiza Mae 1補給船前往仁愛暗沙，遭中方船隻水砲噴射和撞擊。布勞納說，當地海域有上百艘中方船隻，攔截菲國船隻、噴射水砲並撞擊，「這根本是侵略，令人憤怒」。

法新社報導，菲律賓外交部發言人特蕾西塔．達沙十一日表示，已提出外交抗議，「也已召見中國大使」，她說，菲方「必須認真考慮」將中國大使列為「不受歡迎人物」。

大陸駐菲律賓大使館昨發布，駐菲國大使黃溪連就菲律賓在南海「侵權挑釁」，向菲方提出嚴正交涉，敦促菲方停止海上侵權挑釁行為，回到對話協商妥處分歧的正確軌道，共同維護南海和平穩定。黃溪連稱，黃岩島和仁愛礁是中國固有領土，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

美國國務院發言人米勒發表聲明，呼籲中國「停止其危險和破壞穩定的行為」，並稱「美國會與盟友菲律賓站在一起」。菲國說，日本、歐盟、加拿大、澳洲等十多國都表示支持菲律賓。

對於美國的聲明，大陸外交部發言人毛寧說，此一海上爭議是中菲兩國的問題，任何第三方無權介入。她並稱，美國為了地緣政治私利，一方面慫恿、支持菲律賓在南海侵權挑釁，一方面顛倒是非、放大爭議，嚴重危害區域和平穩定。中方將繼續依據國內法和國際法採取必要措施，堅定維護領土主權和海洋權益。

毛寧稱，中方敦促菲律賓認真嚴肅對待中方關切，並強調事故責任完全在菲方，希望菲方停止挑釁，與中方合作解決問題。