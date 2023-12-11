羅興亞難民四處碰壁 印尼民眾盼驅離

緬甸羅興亞人在國內遭排擠，逃到國外也沒有國家願意接納，形同國際孤兒！11月起，有超過1500名羅興亞難民湧入印尼的亞齊省，引發當地人抗議，要求將他們驅逐出境。羅興亞人在緬甸沒有正式身分，遭到軍方任意鎮壓，逃到孟加拉、馬來西亞、印尼與泰國等地也都沒有國家願意收留，處境相當艱困。

海上落難無處去

根據《半島電視台》報導，印尼亞齊省沿海的皮迪縣近兩日湧入超過3百名羅興亞難民。他們從緬甸或孟加拉漂流而來，在海上被困好幾天，缺乏食物與乾淨飲用水，且船體老舊快要沉沒，只好緊急往印尼靠岸。船上難民表示，他們只想要找到安全的地方苟活。

當地官員表示，會將這些難民轉移到暫時收容所。不過由於很多羅興亞難民並沒有找到庇護所，許多當地民眾都希望將這些難民趕走，甚至將難民船推回海上。還有上百位民眾在臨時庇護所向政府抗議說，若沿海村莊再繼續接納難民，將無法負擔，他們已經是窮苦老百姓，政府不先幫他們卻願意收容難民，難以理解。

印馬居民多不滿

《德國之聲》提到，現場雖然有聯合國難民署的官員與當地居民溝通，但馬來西亞、印尼等地的許多難民所大多已過量收容，沿海居民的不滿也難消退。印尼總統佐科威近日則對前來印尼關切狀況的聯合國官員表示，會以沿海居民的權益為優先，尋找適合的地方設立難民所。

由於信奉伊斯蘭教的羅興亞人在緬甸不被以佛教信仰為主的軍政府承認，許多羅興亞人紛紛從邊界逃往鄰國孟加拉，但孟加拉的難民營收容也已達極限，目前已收容超過1百萬人。



生活條件艱難下，許多羅興亞人也鋌而走險，透過海陸逃往馬來西亞與印尼，但也是不受到兩國居民歡迎。

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