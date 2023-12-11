快訊

中職／林威助合約到期下一步自由或續留？ 兄弟領隊這樣說

趙少康曝國民黨內民調：和賴蕭只差1個百分點 20到29歲兩陣營打平

中職／桃猿啦啦隊林襄戴起眼鏡喝茶 網：根本「麻辣女鮮師」

羅興亞難民四處碰壁 印尼民眾盼驅離

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

緬甸羅興亞人在國內遭排擠，逃到國外也沒有國家願意接納，形同國際孤兒！11月起，有超過1500名羅興亞難民湧入印尼的亞齊省，引發當地人抗議，要求將他們驅逐出境。羅興亞人在緬甸沒有正式身分，遭到軍方任意鎮壓，逃到孟加拉、馬來西亞、印尼與泰國等地也都沒有國家願意收留，處境相當艱困。

海上落難無處去

根據《半島電視台》報導，印尼亞齊省沿海的皮迪縣近兩日湧入超過3百名羅興亞難民。他們從緬甸或孟加拉漂流而來，在海上被困好幾天，缺乏食物與乾淨飲用水，且船體老舊快要沉沒，只好緊急往印尼靠岸。船上難民表示，他們只想要找到安全的地方苟活。

當地官員表示，會將這些難民轉移到暫時收容所。不過由於很多羅興亞難民並沒有找到庇護所，許多當地民眾都希望將這些難民趕走，甚至將難民船推回海上。還有上百位民眾在臨時庇護所向政府抗議說，若沿海村莊再繼續接納難民，將無法負擔，他們已經是窮苦老百姓，政府不先幫他們卻願意收容難民，難以理解。

印馬居民多不滿

德國之聲》提到，現場雖然有聯合國難民署的官員與當地居民溝通，但馬來西亞、印尼等地的許多難民所大多已過量收容，沿海居民的不滿也難消退。印尼總統佐科威近日則對前來印尼關切狀況的聯合國官員表示，會以沿海居民的權益為優先，尋找適合的地方設立難民所。

由於信奉伊斯蘭教的羅興亞人在緬甸不被以佛教信仰為主的軍政府承認，許多羅興亞人紛紛從邊界逃往鄰國孟加拉，但孟加拉的難民營收容也已達極限，目前已收容超過1百萬人。

生活條件艱難下，許多羅興亞人也鋌而走險，透過海陸逃往馬來西亞與印尼，但也是不受到兩國居民歡迎。

【更多精采內容，詳見

難民 馬來西亞 印尼

延伸閱讀

輸到脫褲？加薩難民被以色列軍方下令脫光到只剩內褲示眾

數名兒童感染！雅加達出現肺炎黴漿菌病例 印尼拒透露人數

印尼火山噴發11登山客罹難！12人失蹤 160多軍警持續救援

印尼學者談台海衝突：各國應施壓中國要求不犯台

相關新聞

憂鬱症人口破3億 濫開藥物有後遺症

醫師濫開憂鬱症處方藥，不僅無助於解決造成憂鬱的根本原因，也對病患身體有害、導致患者藥物成癮的負面效果！英國跨黨派組織就對此狀況呼籲，面對憂鬱症，應先加強社會性與心理性的療法，強調醫界應減少開立抗憂鬱藥

羅興亞難民四處碰壁 印尼民眾盼驅離

緬甸羅興亞人在國內遭排擠，逃到國外也沒有國家願意接納，形同國際孤兒！11月起，有超過1500名羅興亞難民湧入印尼的亞齊省，引發當地人抗議，要求將他們驅逐出境。羅興亞人在緬甸沒有正式身分，遭到軍方任意鎮

河南愛滋「血禍」吹哨人 高耀潔醫生 95歲紐約辭世

以流亡身分旅居紐約多年的中國醫生高耀潔12月10日在曼哈頓的家中過世，享壽95歲。高耀潔是最初揭露中國河南省農村1990...

威廉秀聖誕照 10歲喬治暴風抽高

英國威廉王子夫婦自從2011年結婚後，每年都會發布聖誕卡，隨著三個孩子陸續出生，聖誕卡年年都具不同看點。今年也不例外，夫...

打破援烏僵局 拜登和國會磋商移民制度改革

由於共和黨要求拜登政府為烏克蘭、以色列進一步提供金援之前必須先鞏固美墨邊境，美聯社10日報導，拜登總統對於參院法案協商扮...

以色列拓新戰線？揚言對真主黨、青年運動「行動」

以哈戰爭爆發後，同受伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」不時襲擊以色列，CNN報導，以色列國安顧問哈尼比9日針對「青年運動」近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。