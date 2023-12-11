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醜聞發酵 助推日半導體製造復興計畫的西村康稔料被撤職

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本政治獻金醜聞發酵，經濟產業大臣西村康稔料將是繼內閣官房長官松野博一之後第二位被撤職的高官。路透社
日本政治獻金醜聞發酵，經濟產業大臣西村康稔料將是繼內閣官房長官松野博一之後第二位被撤職的高官。路透社

朝日新聞報導，隱匿政治獻金的醜聞對政府構成威脅，日本首相岸田文雄擬撤換第二名內閣高階官員以及至多三名執政黨官員。經濟產業大臣西村康稔預料是被撤職官員之一，此前，他協助推動日本恢復半導體製造大國的復興計畫。

根據報導，執政黨自民黨的兩位高階官員將去職，可能還有第三人被納入名單。前一天的報導是內閣官房長官松野博一職務不保。

朝日新聞上周五報導，松野博一涉嫌隱匿不報自民黨內部派系所舉辦的募款餐會籌集到的1,000萬日圓（約台幣220萬元）。

選民對這樁醜聞的憤怒情緒勢必讓岸田文雄的支持率進一步下滑，一些民調顯示他的支持率已經是日相十多年來最低水準。雖然2025年之前不必舉行大選，但岸田文雄的執政黨黨魁任期9月結束，自民黨可以選擇屆時或更早就將他換掉。

自民黨 岸田文雄 日本

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