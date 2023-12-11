駐韓美軍赴星演習 對中秀肌肉

南華早報報導，駐韓美軍暌違五年首度出動戰機和維修員赴新加坡參加「突擊投石索廿三」聯合軍演，反映拜登政府極力加強在印太地區協同作戰能力，企以遏制中國在台灣海峽和南海可能引發的衝突。

駐韓美軍於上月初出動六架Ｆ─16戰機和九十名軍機維修員，從首爾南部的烏山空軍基地前往新加坡，參加十一月六日至廿四日為期三周的年度聯合軍事演習，目的是「建立航空交流、評估戰略、增加協同作戰能力與聯盟能力」。

駐韓美軍第卅六戰鬥機中隊弗洛中校表示，類似「突擊投石索」的聯合軍演，展現區域盟友的優勢和必要性。

東京國際基督教大學國際政治教授納吉分析，參加聯合演訓說明美國目標是和盟友提升協同作戰能力，「傳遞出一項訊息是，駐韓美軍不光有能力出動到東南亞，萬一台灣遭遇突發事件時也有能力在台灣海峽進行部署」。