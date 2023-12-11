中菲南海再起衝突 互控船隻衝撞

中菲南海再爆衝突，菲律賓海岸防衛隊表示，一艘菲律賓船隻十日在南海執行補給任務時被一艘中國海警船「撞擊」，中方還發射高壓水柱造成另一艘菲律賓船隻引擎嚴重受損。大陸海警則說，菲律賓二艘海警船、一艘公務船和一艘運補船未經中方批准，「非法闖入」南沙群島仁愛暗沙（陸稱仁愛礁）鄰近海域，菲律賓「尤娜札五月」一號艇以危險方式突轉向，故意衝撞中方海警艇，導致發生碰撞，責任全在菲方。

西菲律賓海的海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉表示，中方船隻對三艘參與補給任務的菲律賓船隻發射高壓水柱，導致其中一艘船引擎嚴重損壞，另一艘遭中國海警船撞擊，並非如中國海警的「不實訊息」稱菲船故意衝撞。

這是自十月以來在仁愛暗沙附近發生的第二起中菲船隻撞擊事件。菲律賓九日也指控中國海警在南海黃岩島附近發射高壓水柱，「阻止」三艘公務船向菲律賓漁民運送物資。

菲律賓一九九九年將登陸艦馬德雷山號擱淺在仁愛暗沙，至今未拖離且派軍隊駐防，以此強化對南沙群島主權主張，因此需定期向駐軍運送補給。

大陸海警局發言人甘羽說，菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，執意派船闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域，運送物資到非法「坐灘」軍艦。大陸海警依法對菲搭載建築物資的「卡拉延號」船採取管制措施，對菲運送食品等必要生活物資的「尤娜札五月」一號艇作出臨時性特殊安排。

他並稱，中方現場操作合理合法、專業規範，菲遊艇與大陸海警執法艇發生碰撞，是菲方蓄意「碰瓷」造成，責任完全在菲方。菲方行徑違反南海各方行為宣言和自身承諾，嚴重侵犯中方領土主權、破壞區域和平穩定。

中菲連日南海爆發爭端，大陸海警九日發布，大陸海警當日依法對菲律賓侵闖黃岩島（我稱民主礁）鄰近海域的三艘漁業和水產資源局公務船實施「管控措施」，是大陸海警首次使用「管控措施」字眼。

大陸專家解讀，不同以往大陸海警使用「有效規制」，這次使用「管控措施」，從中方行動和訊息發布之迅速，很可能不再逐級上報，由海警全權處置，這代表當局將權力下放，也不再考慮外交方面相關事宜，是對菲方發出的明確警告。