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莎喲娜拉！日本爆發禽流感疫情 新加坡暫停進口4地生禽肉

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本部分地區爆發禽流感疫情，新加坡食品局8日宣布暫停進口佐賀、鹿兒島、茨城和琦玉等地生禽肉，禁令自11月25日至12月3日開始生效。新華社
日本部分地區爆發禽流感疫情，新加坡食品局8日宣布暫停進口佐賀、鹿兒島、茨城和琦玉等地生禽肉，禁令自11月25日至12月3日開始生效。新華社

海峽時報報導，日本部分地區爆發禽流感疫情，新加坡食品局8日宣布暫停進口佐賀、鹿兒島、茨城和琦玉等地生禽肉，禁令自11月25日至12月3日開始生效，經過加熱處理殺死家禽流行性感冒（HPAI）病毒的家禽肉品不在此限。

日本佐賀縣上月24日通報該國本季首起HPAI案例，當月27日茨城一間養雞場也傳出疫情

日本去年10月爆發最嚴重禽流感，破紀錄撲殺1,770萬隻家禽，導致禽肉品和雞蛋供應量下降、價格大幅上漲。

另外美國、荷蘭和德國也傳出禽流感疫情，新加坡食品局禁令也適用前述國家。

同時，新加坡政府將合作肉品產業利害關係人增加包括雞肉在內的肉品來源，以防仰賴單一來源造成嚴重影響，讓進口商能轉向替代來源維持穩定供應。

禽流感 疫情 日本 新加坡

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