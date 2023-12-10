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南華：駐韓美軍罕赴新加坡聯合軍演 加強協同作戰力 遏制中國武力犯台

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
駐韓美軍11月初出動六架F-16戰機和90名軍機維修員，從南韓烏山空軍基地前往新加坡，參加11月6日至24日為期三周的年度聯合軍事演習。圖為駐韓美軍F-16戰機。美聯社
駐韓美軍11月初出動六架F-16戰機和90名軍機維修員，從南韓烏山空軍基地前往新加坡，參加11月6日至24日為期三周的年度聯合軍事演習。圖為駐韓美軍F-16戰機。美聯社

南華早報報導，駐韓美軍（USFK）睽違五年首度出動戰機和維修員赴新加坡參加「突擊投石索23」（Commando Sling 23）聯合軍演，反映拜登政府極力加強在印太地區的協同作戰能力，企以遏制中國在台灣海峽和南海可能引發的衝突。

駐韓美軍於上月初出動六架F-16戰機和90名軍機維修員，從首爾南部的烏山空軍基地前往新加坡，參加11月6日至24日為期三周的年度聯合軍事演習，目的是「建立航空交流、評估戰略、增加協同作戰能力與聯盟能力」。

駐韓美軍第36戰鬥機中隊（36th Fighter Squadron）中校弗洛（Cory Ferrer）表示，類似「突擊投石索 」的聯合軍演，一方面提升作戰敏捷度，另一方面展現區域盟友的優勢和必要性。

事實上，駐韓美軍鮮少在朝鮮半島以外執行活動，幾乎只參加南韓和美國的聯合軍演，上一次參與「突擊投石索」是在2018年，當時群山空軍基地也派出六架F-16戰機參訓。

東京國際基督教大學國際政治教授納吉（Stephen Nagy）分析，參加聯合演訓說明美國目標是和志同道合的盟友提升協同作戰能力，「傳遞出一項訊息是，駐韓美軍不光有能力出動到東南亞，萬一台灣遭遇突發事件時也有能力在台灣海峽進行部署。」

如今，隨著台海和南海局勢不斷升溫，駐韓美軍用實際行動向修正主義強權展現，駐韓、駐日或任何駐地美軍有可能也有能力駐紮在其他衝突區域。

美軍 戰機 軍演 新加坡 台灣

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