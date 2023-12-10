陸防長沒人接 美急喊恢復對話

美中在十一月加州「拜習會」同意恢復軍方對話，但路透八日引述白宮發言人柯比報導，兩軍高官乃至戰區司令間的溝通皆尚未恢復，據悉部分原因是中國大陸前國務委員兼國防部長李尚福十月被免職後，至今懸缺未補。柯比說，美方急切開始對話，呼籲北京盡快指派新任防長人選。

美國總統拜登幕僚說，美中軍方對話能化解雙方眾多分歧，有助避免彼此在南海和台灣問題出現扞格。去年八月時任聯邦眾議院議長裴洛西訪台，造成美中兩軍溝通中斷。柯比八日在空軍一號說，北京遲未指派美國防長奧斯丁的對口官員，恐阻礙落實拜習會相關共識。

柯比並說，雙方對話有助減少誤解與誤判。拜登政府已表明，希望兩國軍方對話擴及各層級，包括在特定衝突發生地區的高階將領和指揮官。

美國之音日前報導，十一月卅日美國國防部副發言人辛赫在例行記者會被問到拜習會後，奧斯丁是否已恢復與中方聯繫時，就回答說美方樂於恢復兩軍從防長到較低層級官員的溝通，包括在印太地區，但中方尚未任命新防長，奧斯丁可能沒人可供接洽。