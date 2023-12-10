明年度國防授權法草案 美擬強化對南韓「核保護傘」

美國國會兩院軍事委員會七日公布協商版的二○二四會計年度國防授權法（ＮＤＡＡ）草案，除提及台灣，當然也包括其正式盟邦日本、南韓（下稱韓）及澳洲。草案要求拜登政府強化對韓「核保護傘」，在澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）下提供澳洲三艘維吉尼亞級核動力潛艦，以及要求美國國防部長調整現行駐日美軍指揮架構，以和日本自明年度起新設的陸海空自衛隊常設統合司令部（ＰＪＨＱ）對接。

美國聯邦參、眾議院院會預定下周表決ＮＤＡＡ，通過後交由美國總統拜登簽署生效。二○二四會計年度ＮＤＡＡ將美國國防預算定為八七四二億美元（約台幣廿七點七兆元）。

綜合南韓朝鮮日報與日經亞洲九日報導，前述二○二四會計年度是自今年十月至明年九月，該草案載明，美國防長為了在美中戰略競爭擴大美國當前占有的相對優勢，必須就強化美國和印太地區盟邦的夥伴關係再接再厲；另要求維持目前約兩萬八五○○名兵力的駐韓美軍規模；還有根據南韓總統尹錫悅四月訪美時，拜、尹兩位領袖發表的美韓「華府宣言」，深化和調整該宣言強調的核嚇阻。

美國前總統川普任內曾暗示撤離駐韓美軍，美國國會對此則在二○一九會計年度ＮＤＡＡ加註，一旦駐韓美軍人數被砍至低於二點二萬，美國政府將無法動用國防預算。緊接著二○二○和二○二一這兩個會計年度，駐韓美軍員額的下限就增至二點八五萬人，迄今未變。

另二○二三會計年度ＮＤＡＡ僅提到澳英美三方安全夥伴關係（ＡＵＫＵＳ）為一個新的多邊合作機制，類似美日澳與印度組成的四方安全對話（Ｑｕａｄ）。二○二四會計年度ＮＤＡＡ則載明美國政府應採取的具體措施，將由美國國務卿指派一位高階顧問協調ＡＵＫＵＳ全部相關活動，除了該職位，此人可能並未身兼其他職位，而美方目前負責ＡＵＫＵＳ相關業務的是美國國務次卿詹金斯；另要求五角大廈也指派一位高階文官負責ＡＵＫＵＳ相關活動。