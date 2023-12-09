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華府官員揭「陸恐攻台時間點」 蘇利文：美將為台海穩定挺身而出

德國之聲／ 德國之聲
蘇利文。（美聯社）
蘇利文。（美聯社）

美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)9日在首爾與日本南韓官員舉行三方會談後表示，華盛頓及其亞洲盟友將「挺身而出」維護臺灣海峽的穩定。

美國及其西方盟國的海軍艦艇日益頻繁在臺灣海峽及南海進行「航行自由」，以強調上述海域皆為國際水域，此舉激怒了北京

蘇利文在與南韓國家安保室室長趙太庸、日本國家安全保障局局長秋葉剛男舉行聯合記者會時表示: 「我們將繼續挺身而出維護臺灣海峽的和平穩定，以及東海和南海的航行自由。」

南韓總統尹錫悅已採取行動強化首爾與長期盟友華盛頓的關係，以抗衡擁核的北韓不斷上升的威脅。

尹錫悅也尋求解決與美國另一個緊密盟友日本的矛盾分歧。今年八月，美國、日本、南韓在美國大衛營召開三方峰會，並表示在三方安全合作下，美日韓關係開啟了「新篇章」。三國在峰會上發表聯合聲明，批評大陸在南海的「侵略行徑」，北京隨後對此提出「嚴正」抗議。

大陸聲稱臺灣是其領土的一部分，不排除武統的可能性。華盛頓官員稱，2027年是大陸可能攻台的時間點。

今年四月，尹錫悅對路透社表示，臺灣議題不只是大陸與台灣之間的問題，而是全球性議題，南韓與國際社會都「堅決反對以武力改變現狀」。這一評論導致韓國與其最大貿易夥伴中國在外交上針鋒相對。

上月，大陸、日本、南韓外交部長在南韓釜山舉行三方會議，重申三國有必要「盡快」恢復舉行三邊首腦會議。

華盛頓曾在11月提出警告稱，北韓和俄羅斯之間的軍事關係「日益密切且危險」，並呼籲大陸約束平壤。

週六，蘇利文還表示，美日韓已啟動了「新三邊倡議」，包括三國海岸警衛隊之間的「深化合作」，以應對北韓構成的威脅。

(法新社)

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