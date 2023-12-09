100人「徒手撿數千噸魚屍」 北海道出動人海戰術仍清不完

北海道函館市市府官員7日證實，數以萬計的沙丁魚與鯖魚被海浪沖上了戶井漁港附近的海灘，範圍超過1公里。日本北海道放送（HBC）報導，當地政府9日開始清理海灘上的魚群，派出北海道政府、函館市政府和當地漁協人員共約100人，「徒手撿拾」魚屍並載往焚化廠焚毀。然而，由於數量過於龐大，焚化廠無法消化所有魚群。

日本NHK報導，9日的清理作業已在當天中午結束，共回收約30公噸魚屍。預計清理作業將持續10天，但目前還不清楚要何時才能完全清除堆積在海灘的大量魚群。函館市政府正考慮是否投入重型機具協助清理。函館市農林水產部部長松浦真人說：「由於人力工作量有限，下周將討論何時及如何使用重型機具協助清理。」

HBC指出，由於焚化廠無法消化所有魚群，政府在進行清理作業的同時，也會協調其他接收地點並安排業者運送。