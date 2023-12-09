不滿三角關係？陸遣返「脫北者」動作緩和 學者：與俄走太近

大陸方面一直堅持認為，針對被其視為「經濟移民」的人群，遣返是正確的做法。但是就在11月30日，南韓國會正式通過一項決議，呼籲北京停止遣返北韓人，而是承認後者為難民，並允許其前往南韓等其他國家。

決議還呼籲更加努力地鼓勵其他國家政府以及相關援助組織同樣向北京施壓，從而停止向北韓遣返「脫北者」。

北京是否違反了「不遣返難民」原則？

聯合國大會人道主義委員會11月初發布了一項決議草案，對「北韓嚴峻的人權狀況」以及被大陸遣返者所遭受懲罰表示深切關注。報告指出，聯合國會員國應當遵循「不遣返原則」，保證任何人都不會被遣返到可能使其遭受酷刑、殘害、懲罰等各類嚴重傷害的國家。

人權組織報告稱，今年10月，大陸方面強制遣返了約600名北韓難民，此前不久，北韓剛剛結束了新冠疫情封關政策，重新開放了邊境。該話題也因此被重新提上了聯合國的議程。

據信，目前還有約2000名北韓人在大陸境內被拘押，人權組織擔心他們也難逃被遣返的命運。

北京通常將偷渡的北韓人視作經濟移民，而不認可其難民身份。大陸方面回應聯合國稱，有關強制遣返難民的報導「毫無依據」，並強調沒有證據表明大陸存在酷刑或其他侵犯人權之行為。

但是人權組織的報告則援引後來輾轉到達第三國的北韓「脫北者」稱，後者確實曾在大陸遭受酷刑，還會被關進勞改營。

事關地緣政治

南韓忠南國立大學(chunnan National University)的政治學副教授李孝彬(Hyobin Lee)認為，儘管大陸遣返「脫北者」飽受外界抨擊，但鑑於北京更關心地緣政治較量，因此不太可能改變既有方針。她說：「大陸遣返北韓脫北者受到北京平壤同盟關係的顯著影響。」

李孝彬還指出，平壤對「脫北者」議題非常敏感，因此大陸「不可能站在南韓與美國一邊，允許北韓難民前往這些國家。」

不過，這位南韓政治學者也注意到，和早前大陸各地積極追捕並遣返「脫北者」有所不同，近期大陸方面的動作已經明顯緩和，因為「北韓人已經證明自己是大陸經濟所需廉價勞動力的重要來源。」

南韓金大中和平基金會董事會成員金尚宇(Kim Sung-woo)認為，北京近期遣返「脫北者」可以被視為對南韓的含蓄警告。他對德國之聲指出，這一切和本屆南韓政府積極加強與美國、日本關係有關，大陸方面用遣返「脫北者」來表達不滿。金尚宇還說，南韓無法對大陸有效施壓，因此首爾方面應當試圖引起國際關注，讓歐美等其他國家也從人道方面對遣返「脫北者」之行為予以批評。「南韓無法獨自拯救這些人，所以需要每一個關心被遣返者命運的人的幫助。」

與此同時，大陸也對平壤與莫斯科越走越近感到震驚，擔心長此以往會不再是北韓最重要盟友。就在不久前，美國和南韓指責俄羅斯從北韓購買火炮以及輕武器，而金正恩則獲得急需的燃料、食品，以及研發導彈和核武所需的技術。金尚宇認為，習慣了長年被北韓奉為座上賓的大陸，不太願意突然被換去後排，「俄羅斯和北韓之間的新友誼讓北京有點不舒服。」

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