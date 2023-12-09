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COP28／普亭現身阿聯 但俄烏戰爭碳排、生態破壞未解

聯合報／ 願景工程記者劉十賢／杜拜即時報導
因俄烏戰爭而成立的「戰爭溫室氣體計算倡議」指出，俄烏開戰18個月以來，已造成1億5千萬噸碳排放。美聯社
因俄烏戰爭而成立的「戰爭溫室氣體計算倡議」指出，俄烏開戰18個月以來，已造成1億5千萬噸碳排放。美聯社

俄羅斯總統普亭近日出訪阿聯酋，但未出席聯合國第28屆氣候峰會（COP28）。與此同時，峰會周邊會議討論俄烏戰爭造成的碳排問題，民間組織主張，應由戰爭發動者負責災損及碳排費用，並且運用新科技，盡可能減少將來重建的碳排。

「我忍住情緒走進COP28俄羅斯館，因為侵略而造成那麼多碳排的他們，正在兜售核能技術，宣稱能為減碳貢獻；同時，我11歲的兒子放學後還要躲進防空洞。」一名來自烏克蘭的聽眾，在12月4日一場周邊會議上發言。

因俄烏戰爭而成立的「戰爭溫室氣體計算倡議」，致力於核算戰爭碳排放。主要研究者克拉克解釋，他們以衛星地圖、貿易資料等工具，計算戰爭期間往來戰區的化石燃料量、運輸車輛，火災、難民移動及未來重建也考慮在內，計算出開戰18個月以來，已造成1億5000萬噸碳排放，「如果沒有戰爭，這些碳排都不會發生」。

烏克蘭環保與自然資源部次長克伊娃說，烏克蘭原本是深具氣候野心的已開發國家，如今所有淨零目標都被摧毀；據官方統計，戰爭爆發以來，烏國境內有600種動物、750種植物瀕臨滅絕，戰爭的碳排放量超過比利時等已開發國家，粗估造成100億美元左右的碳社會成本（Social Cost of Carbon，SCC）。

克拉克說，「巴黎協定」不處理戰爭造成的排放，聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）缺乏對軍事碳排的問責機制，使得侵略國可以肆無忌憚地傷害環境。有必要建立新的國際賠償機制，要求發動侵略開戰的俄羅斯為碳排付費。「烏克蘭可以利用賠償金，發展再生能源，以及在重建過程使用新技術來降低碳排，盡可能避免在戰後還持續傷害地球。」

主持該場會議的萊布欽說，希望這些討論形成國際共識及制裁準則，「如果侵略國要為排碳付出沉重的負擔，行動之前他們是不是會再想一下？」戰爭碳排有價、提高開戰成本，是減少戰爭的一種手段。

另一場周邊會議則呼籲各國減少軍事支出，同時實踐「和平」與「氣候正義」兩個目標。

國際婦女和平自由聯盟（WILPF）成員班京說，軍隊是氣候危機的推動因素之一，對全球溫室氣體排放貢獻約為5.5％，而這個數字甚至不包括戰爭排放。證據顯示，軍事排放軍事支出密切相關，而2022年全球軍事支出超過2萬億美元，創下歷史新高，「相形各國承諾提供的氣候基金目標僅1000億美元，而且迄今尚未實現。」

牛津大學教授珂勞弗德說，平均而言，發生戰爭風險實際上是很低的，但氣候危機的風險卻是100%，我們必須思考如何平衡這些風險，而不是把資源都投注在與應對氣候危機背道而馳的方向。

衝突與環境觀察家協會環境政策專員柯特蘿接受本報採訪時表示，以台灣的政治處境而言，削減國防軍力不可行，但仍可要求軍方提高軍事碳排數據的透明度，「才能促進政府建置一支運用創新技術、更低碳的軍隊」。

俄烏戰爭 烏克蘭 俄羅斯 普亭 COP28 碳排放

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