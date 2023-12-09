歐爾班反對烏克蘭加入歐盟 馬克龍調停

（德國之聲中文網）周四（12月7日），馬克龍邀請歐爾班在愛麗舍宮參加工作晚餐。法國總統府稱，二人就歐盟峰會下周日程上的"多個主題"進行了磋商，其中包括"歐盟支持烏克蘭的不同方面"。

歐盟希望在下周的峰會上批准新的對烏財政援助，並啟動基輔加入歐盟的談判。但歐盟擔心歐爾班會阻止這一進程。

西歐領導人很少對歐爾班發出這樣的邀請。歐爾班與普京的關系非常密切，即便在去年俄羅斯入侵烏克蘭之後仍是如此。

如今，歐盟擔心，在12月14-15日舉行的歐盟峰會上，歐爾班可能會阻止作出有關烏克蘭的關鍵決定。而馬克龍作為歐洲最有權力的政治領導人之一，試圖予以干預。

周一，歐爾班在一封致歐洲理事會主席米歇爾的信中說，他要求推遲有關烏克蘭的關鍵決定，包括額外財政援助以及可能開始加入歐盟的談判。

大多數歐盟決定須一致通過

歐委會上月建議與烏克蘭和摩爾多瓦舉行入盟談判。此外，歐委會還提議為基輔提供500億歐元的資金援助，作為修訂歐盟長期預算的一部分。

歐爾班呼籲就歐盟對烏克蘭的立場舉行"戰略磋商"。他警告說，如果不能就未來對烏戰略達成一致，那麼歐盟將無法作出關鍵決定。

由於大多數歐盟決定需要一致通過，匈牙利可能會否決這兩個提案。

批評：歐爾班要挾歐盟以獲取資金

今年10月，歐爾班在中國與普京舉行了會晤，令其它歐盟國家領導人感到憤怒。

有批評認為，歐爾班是在要挾布魯塞爾，以獲取上百億歐元的歐盟資金。

出於對匈牙利腐敗以及該國被認為民主倒退的憂慮，歐委會扣押了近220億歐元的資金。11月，布魯塞爾表示，有可能為其中100億歐元放行，稱匈牙利的司法獨立有所改善。

對於此前歐盟支持烏克蘭的決定，歐爾班曾勉強接受，同時試圖緩和對莫斯科的制裁。

"全球安全"（GLOBSEC）智庫研究員希爾頓表示："歐爾班使用在歐盟峰會前公開制造混亂和恐慌的戰略，旨在制造壓力，將其對歐盟的槓桿最大化。"

烏克蘭外長：試圖促成澤連斯基與歐爾班會晤

周三另有消息稱，烏克蘭總統澤連斯基的辦公室主任耶爾馬克（Andriy Yermak）表示，他與匈牙利外長西雅爾多談及澤連斯基與歐爾班之間會晤的可能。西雅爾多在一份聲明中稱，只有在能帶來積極結果的情況下，會談才有意義。"為此必須進行嚴肅的准備和事先的磋商。"

俄羅斯入侵21個月以來，基輔視歐盟成員國身份為更緊密靠近西方的關鍵一步。

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