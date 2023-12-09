普亭明年將競選總統 若勝選再留任六年

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）俄羅斯聯邦委員會周四（12月7日）通過決議，定於明年3月15日至3月17日舉行下一屆總統選舉。

據俄羅斯官媒塔斯社報導，普亭周五於克裡姆林宮向出席祖國英雄日活動的兩名人士表示，他將參與明年的總統選舉。屆時會是普京第五次競選總統，如果勝選，他將繼續留任六年至2030年。普京的現任總統任期至明年5月7日。

掃除反對派

現年71歲的普亭在政壇沒有強勁對手，俄羅斯最著名的反對派政治家納瓦爾尼（Alexei Navalny）正在監獄服刑，其總刑期超過30年。而且在2020年通過修憲公投、將普亭此前任期歸零之後，理論上他可以連任總統到2036年。

對普亭繼續執政最大的直接威脅出現在今年6月份，當時俄羅斯的雇傭軍首領普裡戈津（Yevgeny Prigozhin）領導了一場短暫的兵變。在兵變兩個月後，普裡戈津死於一場空難，而普亭隨後也擴大了對瓦格納殘余部隊的控制。

支持度仍高達八成

由於自去年初持續至今的俄羅斯侵烏戰爭，西方對俄發動的制裁給俄羅斯經濟帶來極大沖擊。不僅需要面對盧布下跌導致的通貨膨脹，還需要考慮到戰爭時期的高額國防開支。

然而，據獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）調查顯示，仍有約80%的俄羅斯民眾肯定普京的表現。該調查認為，這種支持可能是發自內心的，也可能反映了對領導人的服從。此外，普京也擁有俄羅斯國家以及官媒的支持，幾乎沒有主流輿論反對他繼續執政。

專家表示，普京將部份希望寄於對烏克蘭的戰爭上。美國智庫布魯金斯學會學者、前美國國家安全委員會俄羅斯事務專家希爾（Fiona Hill）指出，普京認為 「一場漂亮的小規模勝仗」將鞏固對他連任的支持。

希爾說：「他是一位戰時總統，正在動員民眾支持他。這將是2024年大選傳遞的信息，也取決於到時候戰場上的情況。」

或將打破斯大林紀錄

普京自1999年12月31日起接任葉利欽，出任俄羅斯總統一職。 2008年，為了繞過兩屆任期的限制，普京將總統職務交給盟友梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），他自己則擔任總理，隨後在2012年又重掌總統之位。

如果普京再次完成六年總統任期，他將超越斯大林於1924年至1953年間領導蘇聯的紀錄。屆時，普京將成為自18世紀凱瑟琳大帝以來俄羅斯在位時間最長的國家元首。

（綜合報導）

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