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經濟表現意外佳 普亭尋求連任俄羅斯總統
七十一歲俄羅斯總統普亭八日在克里姆林宮一場軍事人員授勳典禮表示，將尋求連任總統。他已任總理及總統逾廿四年，若明年當選，將又有六年總統任期，可執政至二○三○年。
俄國聯邦中選會宣布，預定明年三月十五至十七日舉行總統大選。俄國獨立民調查機構列瓦達中心表示，約八成民眾肯定普亭施政表現。
俄國明年大選共五個主要政黨能登記總統參選人，這些政黨全都親克宮並支持俄侵烏。美聯社報導，俄國傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津六月發動政變，曾令外界臆測普亭不再大權在握，但之後「船過水無痕」，普里格津八月神祕墜機亡，更強化普亭仍掌握絕對權力的看法。
俄國經濟為出口導向，規模達二點二兆美元（約台幣七十兆元），其表現優於莫斯科或西方世界預期。普亭七日說，今年經濟成長率很可能達百分之三點五，西方已無法有效減少俄國的石油收益。
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