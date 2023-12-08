中歐峰會／歐盟：盼陸了解台海升溫後果

在電動車補貼、以巴衝突等立場分歧之際，第廿四次中國歐洲高峰會七至八日在北京召開，中國大陸國家主席習近平七日在會見歐盟理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席范德賴恩時表示，中歐應相互尊重，相互支持，實現共同發展。范德賴恩告訴習近平，歐盟和中國間的分歧必須處理。米歇爾則在會談後記者會說，期盼中國了解台海局勢升溫的後果。

這次是自二○一九年新冠疫情爆發以來，中歐峰會首度面對面舉行。范德賴恩於峰會開幕致詞時告訴習近平，「我們必須處理當下的明顯失衡和分歧」。她點名雙方在人工智慧（ＡＩ）和氣候方面的合作說：「有時候我們的利益吻合。當有利益衝突的時候，我們必須處理，負責任地處理我們存有的疑慮。」

米歇爾表示，歐盟將尋求「穩定和互惠」的對中國關係，也將「提倡包括人權和民主等歐洲價值」。米歇爾會後說，他期盼中國了解台海或南海局勢升溫的「嚴重後果」。他說，「我們對台海和南海日漸緊張的局勢感到憂心。」

據央視報導，習近平說，中歐是推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、倡議多樣性的兩大文明，在當前動盪加劇的國際情勢下，中歐關係具戰略意義和世界影響。中歐要加強戰略性溝通，以建設性對話增進理解並妥處分歧，不能因制度不同就視為對手，不能因存在分歧就進行對抗。

習近平表示，中歐應相互尊重支持，加強發展戰略對接，實現共同發展，雙方要在聯合國、廿國集團等多邊框架內加強溝通協調，堅持多邊主義，反對陣營對抗，推動以政治解決國際和區域問題。

另外，在中國國務院總理李強和米、范兩人共同主持本次中歐峰會時，李強提到中方反對違背市場經濟基本準則，將經貿問題泛政治化，泛安全化，希望歐方審慎推出限制性經貿政策和使用貿易救濟措施，維持貿易及投資市場開放。