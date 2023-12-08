普亭訪阿聯、沙國 大秀中東影響力

俄羅斯總統普亭六日旋風式訪問阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯一天，普亭形容俄沙關係已達到空前水準。美聯社報導，儘管俄烏酣戰，普亭此舉旨在提升莫斯科作為中東權力掮客的形象。

克里姆林宮指稱，普亭此行商討石油輸出國家組織和結盟油國（ＯＰＥＣ＋）在油市的合作及這波以巴衝突等中東情勢。他先飛抵阿聯首都阿布達比，阿聯雖是仰賴華府作為主要安全合作夥伴的美國盟邦，但同時與俄國保持密切關係，阿聯不僅以廿一響禮砲，還派軍機噴出俄國國旗的白藍紅三色煙霧，高規格歡迎普亭。阿聯元首穆罕默德對普亭說，很高興再見面。

普亭接著到沙烏地阿拉伯首都利雅德，王儲穆罕默德·沙爾曼面帶微笑迎接他，兩人並熱情握手。普、穆會談時商討以哈戰爭與其他國際議程的敏感問題，雙方同意兩國作為ＯＰＥＣ＋成員國，對於旨在使國際能源市場維持在適當水準的互動負有很大責任。

自去年二月俄烏開戰以來，普亭就限制出訪，俄烏戰爭也使他面臨國際刑事法院（ＩＣＣ）發出的逮捕令。他十月曾訪問中國大陸，近幾月則數度走訪前蘇聯加盟共和國。他缺席八月在約翰尼斯堡召開的金磚國家峰會，外界當時臆測他恐一飛抵南非就被捕，但阿、沙均非ＩＣＣ羅馬規約締約國。

在西方國家嚴厲制裁俄國後，俄阿商業關係反而擴大。有俄國分析家坦言，阿聯是繞過制裁的一個重要途徑。

另外，阿、沙均致力斡旋以巴戰爭，普亭與這兩國的掌權者皆有密切私人聯繫，為尋求提升俄國在這場中東衝突中的權力掮客形象，他已建議，由於俄國和以巴都有交情，由莫斯科出面調停。