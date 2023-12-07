德台成立對話平台 促進公民社會交流

（德國之聲中文網）德外交部12月6日表示，與台灣在許多領域有著緊密良好的關系，並希望予以擴大。為此，德國在台協會與台北駐柏林代表處簽署協議，成立一個新的德台對話平台。主旨是，促進公民社會之間的活躍交流，特別是在雙邊經貿往來加強的背景下。

德外交部介紹說，該對話平台將包括德、台各自12位成員，由兩名聯席主席負責。他們將每年會晤一次，輪流在德國和台灣舉行，以改善和強化公民社會之間的聯絡。

外長貝爾博克任命歐盟議員比蒂科夫（Reinhard Bütikofer）為德方的聯席主席。對話平台將自2024年起開始定期的工作。

台灣外交部12月7日也發布消息稱,台方的共同主席將由顧忠華教授擔任。台外交部稱，近年台德關系日益提升。台德民間論壇協議是今年繼台德科技合作協議及台德刑事司法互助合作協議後，台灣與德國簽署的第三個協議。

台外交部稱，台德民間論壇協議由台北駐德國代表謝志偉與德國在台協會副處長何峰（Andreas Hofem）12月5日簽署。"外交部對此表示歡迎及肯定。"

德國外交部在新聞稿也寫道，擴大與台灣緊密良好的關系符合德國一個中國的政策，"一個中國政策仍是我們行動的基礎"。與此同時，這也是2023年7月通過的德國政府對華戰略之後的一個舉措。

台灣外交部在發布的消息中寫道，台德民間論壇協議由德國外交部主動倡議。

（綜合報道）

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