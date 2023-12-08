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COP28直擊／峰會邁入下半場 化石燃料正反方對決

聯合報／ 願景工程記者劉十賢／杜拜報導

ＣＯＰ28昨休會一天，今開始進入第二周談判。回顧過去一周，專家認為談判首日通過的損害與損失基金協議，為本屆峰會定下基調。然而，後續仍需密切關注全球盤點、化石燃料等議題的最終結果，以及國際碳市場機制能否完成臨門一腳。

工研院綠能所環境與淨零研究室資深工程師鍾詩明表示，建立起損失與損害基金的機制為本屆會議提供了「好的開始」。此外，「巴黎協定」第六條關於締約方間的減量合作與全球碳市場發展機制，細節已有草案送進大會。

中經院能源與環境研究中心主任劉哲良補充指出，巴黎協定架構下、用來銜接「清潔發展機制（ＣＤＭ）」的新全球碳交易機制尚未啟動，預期有很大的機會可在今年取得結果，說不定明年就可以上路。

本屆ＣＯＰ28在產油國阿聯酋舉辦，被視為一場「矛盾大對決」。劉哲良說，「淘汰化石燃料」已納入今年度決議草案，預期第二周將有進一步討論。

然而，據外媒報導，來自石化產業的遊說者人數達到近兩千五百名，是去年的四倍之多，刷新歷史記錄。

氣候倡議家、全球法律思想家協會創辦人史蜜塔表示，遊說者人數之多，令人非常擔憂，尤其是在必須討論淘汰化石燃料的關鍵時刻。呼籲接下來的大會專注於再生能源解決方案，停止維護「汙染者的利益」。

ＣＯＰ28進入下半場。媽媽氣候行動聯盟專案統籌呂伊庭表示，可以留意各國如何因應全球盤點結果，修正國家自訂貢獻及減碳路徑。

機制 巴黎協定 化石

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