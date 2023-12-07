普亭不開心？克宮前發言人昔婉拒工作邀約 15年來兩人再也沒說話

英國每日星報（The Daily Star）4日報導，克里姆林宮前發言人亞斯特然斯基（Sergey Yastrzhembsky）日前接受俄羅斯媒體莫斯科共青團報訪問時指稱，他約2009年辭去公職後，俄國總統普亭就邀他出任另一個政府職位，但被他婉拒，此後15年來，兩人再也沒講過話。

據報導，亞斯特然斯基曾在克宮歷任幾個職位共約20年，包括先後擔任俄國前總統葉爾欽及普亭的發言人、普亭任內克宮的「資訊警察部」首長，以及在比利時布魯塞爾擔任俄國總統的歐盟特使。

亞斯特然斯基2009年請辭後，他聲稱普亭請他繼續擔任公職，「但我想自由自在」，所以婉謝普亭提出的邀請，堅持離開政府。亞斯特然斯基說，普亭對此顯然不高興，雖然「祝我好運」，但之後「我倆再未見面或說過話」。