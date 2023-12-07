以App推播監控用戶？ 美參議員：外國官員要求Google、Apple提供數據

美國聯邦參議員魏登（Ron Wyden）今天警告，多國政府正透過其應用程式（App）的推播通知監視智慧型手機用戶。

路透社報導，魏登在寫給司法部的信中表示，外國官員要求Alphabet旗下的Google（谷歌）和蘋果（Apple）提供數據。儘管細節不多，但這封信列出政府追蹤智慧型手機的另一條途徑。

各種App都依靠推播通知來提醒智慧型手機用戶傳入的訊息、突發新聞等更新，用戶通常不知道此類通知幾乎都是透過Google和蘋果的伺服器傳輸。

魏登表示，這使得兩家公司能掌握從這些App流向用戶的流量，讓他們得以協助政府監控用戶如何使用特定App。他要求司法部廢除或修改會妨礙公開討論推播通知監視活動的政策。

蘋果在聲明中表示，魏登的信讓他們有機會與民眾分享更多有關政府監控推播通知的細節。

「在這個案例，聯邦政府禁止我們分享任何資訊。現在既然這種方法已經公開，我們正在更新我們的透明度報告，以詳細說明此類請求。」

Google則說，該公司與魏登一樣，「致力讓用戶了解這些請求」。

消息人士不願透露參與提出請求的是哪些外國政府，僅表示它們是與美國結盟的民主國家。消息人士說，不清楚以這種方式收集此類資訊有多久。