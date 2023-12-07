調查：信仰虔誠勞工 工作滿意度較高

有信仰讓勞工更安於工作。英國最新調查發現，超過7成有信仰的勞工朋友，對於工作與經濟前景較易擁有樂觀的心態，信任自己同事的比率也較高。

七成滿意自己工作

據《今日基督教報》報導，英國「信仰對生活影響研究所」(IIFL)委託TechneUK調查2,004位英國勞工，發現77%有信仰的勞工受訪者滿意自己的工作，沒有信仰的受訪者則為5成，信任身旁同事的比率，兩者則分別為77%與49%。

即使兩者都對經濟前景不抱太高期望，但有信仰的勞工，有35%仍樂觀看待未來發展，無信仰的人僅16%。

研究人員埃桑認為，「有信仰的人較容易滿意工作有幾個原因，包括越來越多的證據顯示，信仰有助於心理抗壓力和心理強大，讓一個人更能承受工作生活中不可避免的壓力，進而加強工作滿意度。」

打造友善信仰文化

據《教會時報》報導，受訪者會被問及宗教在他們生活中的重要性以及他們對工作的方法和態度。埃桑認為，勞工滿意度其中一個原因則是雇主能滿足員工執行宗教的儀式。他說，「英國領先全球的反歧視保障及宗教自由，塑造出一個更寬廣的職場文化。」73%的受訪者表示，他們的雇主尊重他們的宗教信仰並滿足他們的儀式需要。

職場仍充斥信仰歧視

不過，英國坎多拉心理顧問公司(Pearn Kandola)稍早公布的研究結果則指出，員工在職場受到信仰歧視情形普遍，經過調查6,315位英國與美國員工後發現，47%的人認為在職場上，不太方便能討論自己的宗教慶典，19%的人如果請事假度過宗教節慶會遭到雇主拒絕，至於基督徒獲准參加節慶比率為69%，印度教徒為25%以及穆斯林為31%。

阿斯頓大學訪問學者坎多拉(Binna Kandola)說，「對於所有信仰的人都可能遭遇歧視或在職場上有不好經驗，這種結果相當令人失望。」

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