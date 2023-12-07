聽新聞
test
0:00 / 0:00

百大權勢女性 蔡英文總統第30名

聯合報／ 國際中心／綜合報導
總統蔡英文。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
總統蔡英文。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

「富比世」（Forbes）雜誌公布二○二三年「全球百大最有權勢女性」名單，榜首是歐盟執委會主席范德賴恩，蔡英文總統名列第卅。

富比世寫道，蔡英文二○一六年當選，成為台灣第一位女性領導人。她促進台美關係發展，並矢言透過生物科技和綠色能源領域的舉措刺激經濟，使台灣成為世界舉足輕重的一員。

簡介還提到，蔡英文在二○二○年以超過百分之五十七得票率贏得連任，在新冠疫情期間的領導力被視為全球典範，台灣二○二○年制定嚴格的接觸追蹤計畫，以防止大規模傳染。

台灣出生的超微董事長暨執行長蘇姿丰今年也榜上有名，位居第四十九。

蘇姿丰一九六九年生於台南，三歲時跟著父親蘇春槐移居美國，取得麻省理工學院電機工程學士、碩士與博士學位後，陸續進入德州儀器、國際商業機器公司（ＩＢＭ）和飛思卡爾（Freescale）任職，並於二○一二年轉任超微擔任資深副總裁，兩年後升任執行長。

此外，最值得注意的是，美國人氣女歌手泰勒絲從第七十九名一路直接竄升到第五名，體現一種新的影響力原型，不再受限於傳統政治和企業力量，並且遠遠超越了傳統娛樂領域的範疇。

富比世二○二三年「全球百大最有權勢女性」名單前四名依序是：歐盟執委會主席范德賴恩、歐洲中央銀行總裁拉加德、美國副總統賀錦麗和義大利總理梅洛尼。她們展現出女性也能在向來由男性主導領域發揮影響力，並在制定經濟政策和立法架構方面扮演關鍵角色。

美國 蔡英文 蘇姿丰 賀錦麗

延伸閱讀

中和輔選笑得燦爛 蔡總統自信稱：有史以來最會還錢的政府

影／批蔡總統執政7年「倒行逆勢」 馬英九：票投國民黨 兩岸無戰場

富比世公布2023年「全球百大權勢女性」 蔡總統名列第30

參院又遇平手 賀錦麗第32次投決勝票 打破近200年紀錄

相關新聞

路透：義大利已致函中國大陸 表明退出「一帶一路」倡議

義大利兩名政府消息人士6日告訴路透，義大利當局已正式告知中國大陸，將退出「一帶一路」倡議，結束各界過去幾個月對梅洛尼政府...

樂壇天后泰勒絲 獲選時代年度風雲人物

美國時代雜誌六日公布，美國流行樂天后泰勒絲獲選為二○二三年年度風雲人物，稱許這位音樂界女力是「她自己故事的英雄」。

百大權勢女性 蔡英文總統第30名

「富比世」（Forbes）雜誌公布二○二三年「全球百大最有權勢女性」名單，榜首是歐盟執委會主席范德賴恩，蔡英文總統名列第...

首爾警方：北韓駭客疑竊取雷射防空武器等科技資訊

首爾一名警官今天表示，一個北韓駭客團體疑似從14個實體竊取資料，以獲得包括雷射防空武器等國防科技資料，韓國警方正對此進行...

英外相卡麥隆與王毅通話 談及雙邊「建設性」關係

英國外交大臣卡麥隆表示，他5日與中國外長王毅通話，觸及以色列和加薩情勢，以及俄羅斯對烏克蘭的非法侵略。卡麥隆強調，在推進...

時代雜誌公布2023年度風雲人物 泰勒絲獲殊榮

美國「時代雜誌」（Time）今天公布2023年年度風雲人物，由美國人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）獲得殊榮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。