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百大權勢女性 蔡英文總統第30名
「富比世」（Forbes）雜誌公布二○二三年「全球百大最有權勢女性」名單，榜首是歐盟執委會主席范德賴恩，蔡英文總統名列第卅。
富比世寫道，蔡英文二○一六年當選，成為台灣第一位女性領導人。她促進台美關係發展，並矢言透過生物科技和綠色能源領域的舉措刺激經濟，使台灣成為世界舉足輕重的一員。
簡介還提到，蔡英文在二○二○年以超過百分之五十七得票率贏得連任，在新冠疫情期間的領導力被視為全球典範，台灣二○二○年制定嚴格的接觸追蹤計畫，以防止大規模傳染。
台灣出生的超微董事長暨執行長蘇姿丰今年也榜上有名，位居第四十九。
蘇姿丰一九六九年生於台南，三歲時跟著父親蘇春槐移居美國，取得麻省理工學院電機工程學士、碩士與博士學位後，陸續進入德州儀器、國際商業機器公司（ＩＢＭ）和飛思卡爾（Freescale）任職，並於二○一二年轉任超微擔任資深副總裁，兩年後升任執行長。
此外，最值得注意的是，美國人氣女歌手泰勒絲從第七十九名一路直接竄升到第五名，體現一種新的影響力原型，不再受限於傳統政治和企業力量，並且遠遠超越了傳統娛樂領域的範疇。
富比世二○二三年「全球百大最有權勢女性」名單前四名依序是：歐盟執委會主席范德賴恩、歐洲中央銀行總裁拉加德、美國副總統賀錦麗和義大利總理梅洛尼。她們展現出女性也能在向來由男性主導領域發揮影響力，並在制定經濟政策和立法架構方面扮演關鍵角色。
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