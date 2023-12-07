COP28峰會／全球冷卻行動 2050減排68%

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國、加拿大與肯亞等63個國家，在COP28聯合國氣候峰會加入大幅削減冷卻相關碳排的承諾。（路透）
美國、加拿大與肯亞等63個國家，在COP28聯合國氣候峰會加入大幅削減冷卻相關碳排的承諾。（路透）

美國、加拿大與肯亞等63個國家，5日在COP28聯合國氣候峰會加入大幅削減冷卻相關碳排的承諾。這項「全球冷卻行動承諾」（Global Cooling Pledge）標誌著全球第一個針對冷卻產生碳排的集體減排倡議，目標2050年比2022年的水準降低至少68%，包括空調，及食品與藥物冷藏。

歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務6日表示，在「異常的」11月成為連續第六個打破高溫紀錄的月分後，2023年肯定成為有紀錄以來最熱一年，全球平均氣溫比工業革命前高出攝氏1.46度，升高COP28會談針對氣候變遷採取行動的壓力。

「全球冷卻行動承諾」責成各國，在2050年達成減少冷卻相關碳排，目標是比2022年的水準降低至少68%，同時配合一整套其他目標，包括至2030年制定最低能源效率標準。

美國氣候特使柯瑞表示，「我們希望展示一條路線，減少橫跨各行各業的冷卻相關碳排，但增加永續冷卻的使用」。

全球大約12億人需要空調設備卻無法獲得，受氣溫攀升、人口增長跟收入提高驅使，裝置量至本世紀中將增加三倍。然而，根據聯合國環境規劃署（UNEP）報告，這麼多的額外空調，加劇氣候變遷危機，預計到2050年左右，冷卻碳排將達到相當於44億至61億公噸的二氧化碳；UNEP聯盟因此和COP28主席國阿聯一起擬定「全球冷卻行動承諾」。

UNEP報告指出，20國集團（G20）成員有能力至本世紀中將冷卻碳排減少近四分之三。費歇爾表示，正簽署的國家「現正真的採取行動，跟業界合作，以展開永續解決方案」。

至少118個國家也支持COP28的另一項承諾，即至2030年將再生能源增至三倍、能源效率變成兩倍。各國表明將每年追蹤這項冷卻行動承諾進展，並在聯合國年度氣候峰會上確認，直到2030年。

隨COP28第一周談判接近尾聲，要求取得進展的壓力愈來愈大，全球氣候協定的最新草案「可能」7日公布，理論上將於12日定稿。

聯合國 美國 COP28

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