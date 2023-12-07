樂壇天后泰勒絲 獲選時代年度風雲人物

美國時代雜誌六日公布，美國流行樂天后泰勒絲獲選為二○二三年年度風雲人物，稱許這位音樂界女力是「她自己故事的英雄」。

「時代」總編輯傑可布斯稱讚道，「泰勒絲找到了一種方式，跨越國境，成為光源。她是罕見的人物，既是作者，又是她自己故事的英雄」。

傑可布斯指出，「泰勒絲在二○二三年實現的成就難以衡量，她繪製自己的旅程，跟世界分享成果：她承諾會證實夢想、情感跟人們的經歷，特別是那些覺得被忽視、經常被低估的女性」。

泰勒絲的「時代巡迴演唱會」電影首映票房達到九千二百八十萬美元，為她的二○二三年成就定下了基調。電影院營運商ＡＭＣ指出，「時代巡迴演唱會」全球預售票房銷售突破了一億美元，成為史上最暢銷的音樂會電影。

同樣是在今年，泰勒斯跟美國國家美式足球聯盟（ＮＦＬ）堪薩斯城酋長隊近端鋒凱爾西傳出了浪漫戀情。因為她在社群媒體有著上億追蹤者在關注，也為ＮＦＬ帶來了全新一波的球迷。

傑可布斯寫到，「建立了一個她自己的世界，為這麼多的人打造一席之地，將她的故事編織成全球性傳奇，為迫切需要歡樂的社會帶來歡樂，泰勒絲是時代雜誌的二○二三年度風雲人物」。泰勒絲的「時代巡迴演唱會」預定舉辦至少一四五場。報導表演藝術的雜誌Pollstar表示，泰勒絲每場音樂會收益達一千三百萬美元，將使她巡演總收入達到約十九億美元。

泰勒絲出生於賓州，十幾歲就開始用吉他創作鄉村歌曲。她任職金融業的父親特地把工作轉到鄉村音樂之都納許維爾，讓她有機會進入這個行業。

她以內省的鄉村歌曲贏得愈來愈多主流聽眾後，泰勒絲在她的第五張錄音室專輯「一九八九」轉向徹底的流行樂風格，該專輯以她的出生年分命名。