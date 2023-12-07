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COP28峰會／現場直擊：杜拜人造島 淪爛尾樓群島

聯合報／ 願景工程記者孫文臨／杜拜報導
杜拜人造島傑貝阿里棕櫚島從2002年開工至今20年仍未完工，，目前島上仍舊一片荒蕪、只有橋墩。願景工程記者孫文臨／攝影
杜拜人造島傑貝阿里棕櫚島從2002年開工至今20年仍未完工，，目前島上仍舊一片荒蕪、只有橋墩。願景工程記者孫文臨／攝影

杜拜是阿拉伯聯合大公國的金融中心，不僅從荒漠中蓋出高樓大廈林立的大城市，也在海裡填出一個造型壯觀的人造島，但記者走訪杜拜周邊兩座人造島，島上荒涼的景致如爛尾樓群島，隨著氣候變遷與海平面上升，如何維護這些人造島成為杜拜的一大考驗。

目擊杜拜南邊「傑貝阿里棕櫚島」人造島一片荒涼，道路蓋到一半；另一耗資三千六百億元興建的「世界群島」實際開發比率僅百分之一，宛如爛尾樓群島。

杜拜統治者謝赫默罕默德是讓杜拜從沙漠漁村成為國際大城的推手。他從一九九五年起大力推動杜拜房地產、營造、觀光、金融等產業。二○○○年初，杜拜的國有企業納克西爾宣布四大填海造陸的人造島計畫，但僅朱美拉棕櫚島成功，其他人造島的命運坎坷。例如傑貝阿里棕櫚島原定二○○八年完工，要興建豪華別墅及度假村，卻遇金融海嘯停滯至今，島上公路只蓋了橋墩。

在朱美拉棕櫚島北側的世界群島耗資數千億台幣打造，有三百座大小島嶼，每座從二到九公頃不等，廿年過去，只有四座完成開發使用，其餘島嶼仍寸草不生，使用率僅百分之一。

杜拜 爛尾樓 金融海嘯

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