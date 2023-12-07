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COP28峰會／配合「全球冷卻」 我明年起總量管制空調冷媒

聯合報／ 記者胡瑞玲鄭朝陽、特派記者林奐成／台北—杜拜連線報導
美國氣候特使柯瑞五日和其他國家代表共同宣布啟動「全球冷卻行動承諾」，環境部表示將提國家行動計畫，明年起將總量管制空調冷媒的氫氟碳化物。（歐新社）
美國氣候特使柯瑞五日和其他國家代表共同宣布啟動「全球冷卻行動承諾」，環境部表示將提國家行動計畫，明年起將總量管制空調冷媒的氫氟碳化物。（歐新社）

美、加等六十三個國家響應參加「全球冷卻行動承諾」，要在二○五○年前減少全球冷氣空調的碳排至少六成。環境部氣候署長蔡玲儀表示，環境部先前已預設ＣＯＰ28會有此倡議，因此將與各部會討論，提出國家行動計畫，日前已預告訂定「氫氟碳化物管理辦法」草案，明年起將總量管制空調冷媒的氫氟碳化物。

蔡玲儀指出，「全球冷卻行動承諾」以二○五○年淨零排放為目標，降低空調冷氣碳排，與我國氣候變遷因應法目標及淨零策略相符，環境部認同這項倡議，會邀集相關部會進一步討論國家行動計畫，包含三大策略。

她說，首先要從被動式降溫做起，例如新建案一開始的規畫設計就要減少空調、冷氣的使用，「氣候變遷因應法」規定，環境部能對新建物的構造及使用設備，訂定減低溫室氣體排放的規定。

第二要提高設備能源使用效率。蔡玲儀說，我國淨零關鍵戰略本就要求積極推動節能，未來行動計畫會鼓勵製造商製作更節能的冷氣、空調設備。第三則要減少冷媒使用，她指出，許多空調、冷氣所使用的冷媒，主要是氫氟碳化物（ＨＦＣｓ），是導致溫室效應的化學物質之一，環境部日前已預告訂定「氫氟碳化物管理辦法」草案，明年起總量管制氫氟碳化物。

蔡玲儀強調，全球冷卻行動承諾由聯合國環境署倡議，台灣雖無法參與，但正面看待此事，將與其他參與國家一起行動。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，該倡議強調「永續冷卻」，是盼透過隔熱與通風、提高空調效能和使用低暖化潛勢（ＧＷＰ）冷媒等方式，協助實現全球均溫上升限制在攝氏一點五度的目標，這是兼顧氣候減緩與調適的正確策略。

他建議政府除管制氫氟碳化物總量與削減時程，應在二○二六年前訂定新的「耗用能源基準（ＭＥＰＳ）」，用創新技術引導業界推出更高效能產品，及早促使高耗能的定頻冷氣退場。另應推廣製造部門設置大型離峰儲冰設備，提高能源使用效率並降低尖峰用電需求，促進國家能源轉型，且依氣候變遷因應法，訂定新建築構造及冷氣空調設備的減排及效能標準。

冷氣 環境部 氣候變遷

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