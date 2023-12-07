中歐峰會前 傳義大利退出「一帶一路」

就在中歐峰會登場前夕，義大利兩名政府消息人士六日告訴路透，義大利當局已正式告知中國大陸，將退出「一帶一路」倡議，結束各界過去幾個月對梅洛尼政府未來是否參與該計畫的疑問。

「義大利晚郵報」報導，這項等待已久的決定已於三天前傳達給北京當局，但雙方皆未發表任何官方聲明。

義大利二○一九年成為第一個加入「一帶一路」倡議的主要西方國家，也是唯一一個，儘管美國擔心此舉會讓陸方能夠獲得敏感技術與重要基礎設施的控制權。批評人士曾譴責這項兆元投資計畫是具掠奪性的「特洛伊木馬」，目的是收買政治影響力。

梅洛尼二○二二年就任總理時表示，她想退出「一帶一路」倡議，並稱該協議沒有為義大利帶來顯著成果。她上台前曾說，前任政府在二○一九年加入一帶一路的決定是個「嚴重錯誤」。

報導指出，中義兩國在二○一九年簽署的協議在二○二四年三月期滿，除非義大利在至少三個月前發出書面告知將退出，否則協議會自動延長。

一名義國政府消息人士說，北京當局已經「在最近幾天」收到信函，告知中方義大利將不會續簽協議。

另一名義國政府消息人士表示，「即便我們不再是『一帶一路』倡議的一部分，我們仍有充分意願跟中國保持良好關係」，又稱「其他G7國跟中國保持比我們更密切的關係，儘管他們從沒加入一帶一路」。

義大利副總理兼外長塔亞尼今年九月曾前往北京與中共外長王毅共同出席中義政府委員會第十一次聯席會議，北京當時仍試圖留著義大利。據大陸外交部當時發布的新聞稿，王毅在會上表示，中義關係保持高水平發展，走在中歐關係前列，兩國共建「一帶一路」合作碩果累累。

大陸商務部長王文濤當時也曾與塔亞尼會面，大陸商務部發言人何亞東事後表示，中方願與義大利一道繼續深化互利合作，不斷挖掘貿易和投資的潛力，進一步豐富雙邊經貿合作的成果，推動中義全面戰略夥伴關係實現更大的發展。