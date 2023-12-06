菲律賓「殺手彎道」！巴士煞車失靈墜30公尺懸崖 至少16死12傷

菲律賓一輛載有數十人的巴士，5日行經該國中部山區的「殺手彎道」（Killer Curve）時剎車失靈並墜落懸崖，造成至少16人死亡，官員坦言這已經是該地點的第二起事故。

路透等報導，該輛載有53人的巴士5日下午行經安蒂克省（Antique）的哈密蒂克市（Hamtic）山區，省長卡蒂歐（Rhodora Cadiao）透露，巴士疑似在轉彎時煞車失靈，整輛車下一秒就墜入深達30公尺的峽谷中，當地媒體最初報導稱有28人死亡，後來死亡人數修正為16人，另外有12人受傷，其中8人情況危急，4名傷者狀況穩定。

卡蒂歐坦言，「這起意外發生的地區被我們稱為『殺手彎道』，這已經是在該處掉進峽谷的第二輛巴士。」

安蒂克省政府後續在官方臉書上表示，「現場所有可見屍體都已被移出，相關行動已結束」。並補充說最初估計乘客總數為53人，但尚未核實。