環境部長薛富盛率團出席COP28 籲讓台灣參與討論

COP28正在杜拜如火如荼地展開為期2周的會議活動，台灣雖非聯合國成員，今年仍循例以非政府組織（NGOs）觀察員名義報名參加，今年由環境部長薛富盛率各部會代表前往，目前已陸續抵達杜拜。薛富盛表示，氣候變化綱要公約強調共同但有差別責任，台灣是負責任的國家，應讓台灣共同參加討論。

環境部氣候署今表示，薛富盛率各部會代表已陸續抵達杜拜，秉持「專業、務實、有貢獻」的國際參與原則，以實際行動代表臺灣參與氣候公約的活動，展現我國對於國際氣候行動的承諾，也藉此向國際友人表達台灣共同追求攝氏1.5度目標的決心。

氣候署表示，COP28會場內外有許多來自台灣各界的多元參與，將透過展覽發表、座談對話及周邊會議演講等方式為台灣積極發聲。

如工研院與馬紹爾群島合辦「藉由國際合作強化企圖心以邁向2050淨零轉型」、台灣綜合研究院與貝里斯合辦「邁向全球淨零轉型之跨層級治理與解方」、媽媽氣候行動聯盟與帛琉合辦「運用原住民知識協助小型島嶼發展中國家建構具氣候韌性的農糧系統」等多場周邊會議，都讓世界看見台灣藉由綠色技術發展的優勢與實力，將科技運用於救災、防災、環境、公衛及綠能等相關領域，善盡地球公民的角色並樂於與國際社會分享。

而薛富盛及台灣參與成員於場內外進行國際交流活動，各界對於台灣推動能源、產業、生活及社會等四大淨零轉型工作，以及公私部門投入氣候行動所展現的活力，不僅印象深刻也多所讚譽肯定。

薛富盛表示，氣候變化綱要公約強調共同但有差別責任，台灣是負責任的國家，應讓台灣共同參與討論；面對氣候變遷，追求淨零排放，是台灣與國際社會共同努力的目標。

薛富盛強調，台灣有綠色技術及科技實力，不斷務實尋找機會做出貢獻；台灣做為世界上一股良善力量，是全球面對氣候變遷威脅及供應鏈重整的重要解方，也是最可靠、安全及可信賴的合作夥伴。

氣候公約今年首次進行全球盤點（Global Stocktake），雖多數國家都將淨零排放作為目標，但聯合國環境規畫署（UNEP）今年11月底發布「2023排放差距報告」（Emissions Gap Report 2023）清楚指出作為仍嫌不足。