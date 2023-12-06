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COP28直擊／薛富盛杜拜呼籲：讓台灣參加締約方大會

聯合報／ 特派記者林奐成／杜拜採訪即時報導
我國環境部長薛富盛遠渡重洋來到杜拜，在當地時間5日的場外活動受訪。特派記者林奐成／攝影
我國環境部長薛富盛遠渡重洋來到杜拜，在當地時間5日的場外活動受訪。特派記者林奐成／攝影

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）舉辦期間，我國環境部長薛富盛遠渡重洋來到杜拜，在當地時間5日的場外活動受訪表示，感謝NGO團體積極參與COP28活動，將因應氣候變遷所得到的成果，展示給國際社會；政府、企業界和民間有共同目標，集合大家力量，面對全球氣候變遷議題。

薛富盛強調，台灣雖然不是「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）的締約國家，卻從來沒有忘記，身為世界公民，身為國際的一份子，所應該扮演的角色。他呼籲：「UNFCCC也應該考量，台灣在這方面的貢獻非常多，應讓我們參加締約方的大會，去做更多貢獻，特別是我們很多邦交國家都是島嶼國家，他們都是第一線受害者。」

薛富盛說，這次要感謝外交部的努力，很多國家在大會裡面幫台灣講話。此外，非邦交國的國會議員，這次參加峰會，也有跟我方接洽，他已經見過很多國家的國會議員，展開會談。

本屆峰會，外界關注針對巴黎協定的「全球盤點」，台灣是否需要跟進別國，提升減碳目標？薛富盛未正面回應，僅表示對於這個議題，他回去會再研究，「我們是負責任的國家，我們會設法努力。結束之後，我回去也會跨部會，行政院會去談。COP結論是希望大家腳步加快，那台灣做為負責任的一份子，也希望能夠提出因應措施」。

我國環境部長薛富盛遠渡重洋來到杜拜，在當地時間5日的場外活動受訪。特派記者林奐成／攝影
我國環境部長薛富盛遠渡重洋來到杜拜，在當地時間5日的場外活動受訪。特派記者林奐成／攝影

薛富盛 COP28 議員

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