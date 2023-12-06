奧斯丁：中是美最重大競爭者

美國之音五日報導，美國國防部長奧斯丁二日在加州年度雷根國防論壇發表主題演說時重申，美國的國防戰略（NDS）形容中國大陸是美國最重大競爭者，也是美國所有對手之中唯一有意圖和日益增加的能力以重新形塑國際秩序者。

奧斯丁說，北京希望美國步履蹣跚，變得在國外孤立、在國內又分裂，「但我們可以避免此一命運」，也已取得非凡進步，與盟友夥伴共同因應中國挑戰。他強調，世人將記得今年是落實美國亞洲防衛戰略的決定性一年，美國正使其部署在印太的軍隊分布更廣、更機動和更有韌性，並協助盟友建立其自衛能力。

美軍印太司令部司令阿基里諾也在另一場美國國防戰略與中國科技競爭的討論表示，無論是傳統軍力或戰略核武器，中國軍事擴張速度都是自二戰以來最快，中國在海洋、空中、陸地、太空和網路等所有領域的軍事能力，加上中國領導高層更願意冒險，這些都令他備感憂心。

阿基里諾說，中國領袖們昔日做法是策略性的韜光養晦，但現在他們已準備好展現實力和咄咄逼人的行動。