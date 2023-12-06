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美前大使 遭控為古巴當間諜

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
美前駐玻利維亞大使羅查遭控是古巴間諜，其妻維特科普（圖中）四日走出佛州邁阿密聯邦法院。（法新社）
美前駐玻利維亞大使羅查遭控是古巴間諜，其妻維特科普（圖中）四日走出佛州邁阿密聯邦法院。（法新社）

七十三歲美國前駐玻利維亞大使羅查被控替古巴擔任間諜四十年，美司法部四日逮捕他，揭發外國特務介入美政府層級最高、時間最久的滲透行動之一。

羅查老家在哥倫比亞，之後入籍美國，涉嫌自一九八一年起擔任古巴情報總局臥底探員，暗助哈瓦那從事間諜活動。他二○○○至二○○二年在共和黨布希政府外放駐玻利維亞大使，也曾在負責古巴事務的美軍司令部擔任顧問。

羅查將自己塑造為支持美國共和黨籍前總統川普的保守派等虛假形象。華爾街日報引述一名認識羅查卅年的人士報導，羅查是死忠川粉。

美前駐玻利維亞大使羅查（圖）遭控是古巴間諜。（法新社）
美前駐玻利維亞大使羅查（圖）遭控是古巴間諜。（法新社）

美國司法部長賈蘭德四日公布對羅查的各項指控，指羅查利用其政府職位替古巴從事針對美國的祕密情蒐任務。賈蘭德說，羅查再三稱美國是敵人，以及自己精心滲透華府權力中心並影響美國外交政策的行為。他不斷吹噓自己所作所為的重要性，宣稱其各項作為已大幅加大「革命力道」。

羅查一日在美國佛州邁阿密被捕，他此前曾與喬裝為古巴特工的美國聯調局（FBI）探員深談，才使美方得知諸多內幕。

美國 古巴 共和黨

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