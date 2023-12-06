COP28現場直擊／氣候談判開打能源經濟戰爭

一如預期，開戰了。

這是我早早決定來杜拜參加聯合國第28屆氣候大會（COP28）的原因，觀測氣候行動驅使石油經濟變革的風向。

出發當天剛好與一家企業高層會面，請教該集團是否出席這次大會，在產油重地的經濟中心商議氣候行動，想當然爾能有什麼期待？除非禁用石油。問題是，可能嗎？

這位高層一語成讖，化石燃料（煤、石油、天然氣）的問題果真浮上檯面，聯合國氣候公約不僅在開議前的新聞稿即揭示「淘汰化石燃料」的議題，聯合國秘書長古特瑞斯更是直接在大會指出「淘汰化石燃料」是控溫1.5度C的唯一方法，不是減量，也不是使用放緩。

聯合國氣候變化綱要公約執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）也在大會中直指化石燃料是全球暖化主因，要求各國發出化石燃料終將退場的信號。但是大會主席主辦國阿拉伯聯合大公國（UAE） 工業與先進科技部長暨國家石油公司執行長賈比爾（Sultan Ahmed al-Jaber）卻態度強硬指出，淘汰化石燃料的主張並無科學根據是控溫1.5度C的解方，難不成要讓人類回到山頂洞人時代嗎？氣候談判談了28年，史上首次大會主席與聯合國秘書長及氣候公約執行秘書這麼不同調，說開戰恐不為過。

幾個重要關鍵值得我國企業密切觀察：一、二年前COP26蘇格蘭格拉斯哥大會，主辦國英國首度將淘汰煤炭及淘汰對化石燃料補貼列入決議文草案，但最後功敗垂成，被妥協成「逐漸減少」（phase down）。才過二年淘汰化石燃料直接出列，意謂加速能源轉型已勢不可擋，能快就不要慢。

二、距離2050淨零只剩27年，在人類開始啟動減碳60年路徑的一半，出現淘汰化石燃料的明確訊號，無論最後決議文是否能納入或被改成逐漸減少，此議題能浮上檯面，已是大會成功與否的關鍵指標。對於絕對仰賴石油經濟的國家與產業，這都是根本性產業結構衝擊的嚴肅議題，能積極正視就不要消極抵抗。

三、化石燃料不可能明天、明年就淘汰，更不可能完全不使用，但是新能源導入速度與規模將勢必加速，企業的長期布局絕對必要，新能源投資與技術掌握將走入春秋戰國，人人有機會，個個沒把握，有充裕資本支撐新技術開發，將會是贏家必備條件，台灣企業需要擦亮眼睛，積極尋寶。

淘汰化石燃料之路，很難、很長，但整個COP28大會充滿氣候金融的味道，其實還真的看到有錢國家守株待兔的姿態。（作者是安侯永續發展顧問公司董事總經理）