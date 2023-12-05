快訊

民眾黨君悅協商前一天做了「這事」 財產申報意外揭露

亞錦賽／中華隊19:0震懾巴勒斯坦 鎖定分組第1晉級複賽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

COP28直擊／國泰總經理李長庚領軍 向世界分享氣候金融

聯合報／ 特派記者林奐成／杜拜採訪即時報導
國泰金控今年由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，來到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的「氣候金融」，向世界說出台灣經驗。特派記者林奐成／攝影
國泰金控今年由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，來到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的「氣候金融」，向世界說出台灣經驗。特派記者林奐成／攝影

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）正在杜拜舉行，台灣眾多金融企業共襄盛舉，國泰金控今年更由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，來到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的「氣候金融」，向世界說出台灣經驗。

今天舉行的這場「來自亞洲的觀點：如何加速氣候金融與潔淨能源轉型」的論壇，是由「世界氣候基金會」（World Climate Foundation）主辦，李長庚開場致詞時提到，亞洲在全球淨零目標與低碳轉型路程中，扮演關鍵角色，因亞洲佔全球碳排44%，是世界上經濟成長及碳排成長最快速的地區，但有19個國家承諾淨零碳排或碳中和目標，這是好的進展。

李長庚說，國泰金控服務台灣63%人口，耕耘氣候議題多年，認為實現產業低碳轉型是當前最迫切任務之一；國泰金控制定氣候策略與目標，將自己定位為價值鏈的賦能者。

他指出，國泰承作台灣首件太陽能融資、離岸風電融資，更承諾2050年金融資產與淨零碳排，並在2022年成為亞洲第六家通過SBT目標審核的金融機構，也是台灣第一家RE100金融業會員，「除了運用資金與金融服務支持低碳產業發展，倡議與議合是落實氣候行動的核心策略」。

李長庚說，國泰是台灣第一家以氣候為主題，與企業進行深入對話的金融機構，也參與AIGCC、Climate Action 100+等國際倡議；連續兩年獲「投資人氣候行動計畫」（Investor Climate Action Plans，ICAPs）列為全球最佳實踐典範案例之一，為亞洲唯一獲選的資產擁有者。

對於氣候金融，李長庚強調，國泰的願景是建立一個更綠色永續世界，透過金融工具和資源來推動變革，與國內外不同領域的夥伴及客戶合作，共同探索更多氣候解決方案，將持之以恆實現願景。

國泰金控「外資天后」程淑芬在會後受訪說，國泰在低碳投資、公共建設、微型金融、水資源等，總共提供了約1.4兆台幣的融資，推動環境與社會永續，「我們參考國際的六大低碳產業規範，嚴格去規範投融資的對象，它必須是一半以上的營收，來自這個領域」。

台灣非聯合國會員，我們的碳交易市場如何與國際碳市場接軌？程淑芬分析，希望台灣未來可以成為一個能夠跟國際交易的碳市場，就像新加坡有一個國際碳權市場，「台灣當然也可以，且碳權的來源與購買者，碳權交易所應該是可以處理得非常好」。

李長庚則強調，就像台灣的公司，可以到美國或香港掛牌一樣，他相信將來碳權交易機制，等到各種標準確定之後，所有人都必須要去解決氣候變遷的相關問題，最終將形成國際的碳交易市場。

國泰金控今年由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，來到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的「氣候金融」，向世界說出台灣經驗。特派記者林奐成／攝影
國泰金控今年由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，來到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的「氣候金融」，向世界說出台灣經驗。特派記者林奐成／攝影
國泰金控今年由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，來到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的「氣候金融」，向世界說出台灣經驗。特派記者林奐成／攝影
國泰金控今年由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，來到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的「氣候金融」，向世界說出台灣經驗。特派記者林奐成／攝影
國泰金控今年由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，來到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的「氣候金融」，向世界說出台灣經驗。特派記者林奐成／攝影
國泰金控今年由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，來到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的「氣候金融」，向世界說出台灣經驗。特派記者林奐成／攝影

COP28 國泰金控 氣候變遷

延伸閱讀

台泥推低碳混凝土 獲至少八家北中南廠商響應

台泥擴大歐亞投資 早盤上漲逾2%、收復5日均線

外商在台出售國外碳權 要稅

上市業務宣導 回響熱

相關新聞

COP28直擊／國泰總經理李長庚領軍 向世界分享氣候金融

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）正在杜拜舉行，台灣眾多金融企業共襄盛舉，國泰金控今年更由總經理李長庚、投資長程淑芬領...

紅海船隻遭攻擊 戰爭風險的保費上漲

保險業消息人士說，戰爭保險的保費4日持穩於船舶價值的0.05%至0.1%之間，已高於上周紅海船隻遭襲擊前估計的約0.03...

對抗氣候變遷 COP28四天內籌集逾570億美元

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）杜拜峰會主辦單位4日發布一則貼文說，COP28迄今已籌集到超過57...

COP28提逐步減用化石燃料受阻 沙烏地阿拉伯堅決抗拒

沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王堅決拒絕在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）同意逐步減用化石燃料...

中印邊界糾紛、台印經貿深化 印度可能改變一中政策向台灣靠攏？

南華早報報導，中印邊界糾紛，加上印度與台灣經貿關係的深化，包括富士康在印度投資設廠，讓莫迪政府悄悄向台灣靠攏。2016年蔡英文第一次當選總統，印度沒有派官方代表或國會議員出席就職典禮，四年後蔡英文當選連任，印方派了兩位國會議員。而最近台印正在談勞工協議，將允許印度人到台灣工作，分析家指出，台印加強政治關係的時機已成熟。

COP28直擊／非洲團體發起抗議 籲快速終結化石燃料

COP28第七天，化石燃料談判沒有進展。外媒日前披露主席賈柏曾在COP前一場會議宣稱「削減化石燃料有助氣候變遷」毫無科學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。