COP28直擊／國泰總經理李長庚領軍 向世界分享氣候金融

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）正在杜拜舉行，台灣眾多金融企業共襄盛舉，國泰金控今年更由總經理李長庚、投資長程淑芬領軍，來到峰會藍區參與論壇，跟世界分享亞洲銀行業的「氣候金融」，向世界說出台灣經驗。

今天舉行的這場「來自亞洲的觀點：如何加速氣候金融與潔淨能源轉型」的論壇，是由「世界氣候基金會」（World Climate Foundation）主辦，李長庚開場致詞時提到，亞洲在全球淨零目標與低碳轉型路程中，扮演關鍵角色，因亞洲佔全球碳排44%，是世界上經濟成長及碳排成長最快速的地區，但有19個國家承諾淨零碳排或碳中和目標，這是好的進展。

李長庚說，國泰金控服務台灣63%人口，耕耘氣候議題多年，認為實現產業低碳轉型是當前最迫切任務之一；國泰金控制定氣候策略與目標，將自己定位為價值鏈的賦能者。

他指出，國泰承作台灣首件太陽能融資、離岸風電融資，更承諾2050年金融資產與淨零碳排，並在2022年成為亞洲第六家通過SBT目標審核的金融機構，也是台灣第一家RE100金融業會員，「除了運用資金與金融服務支持低碳產業發展，倡議與議合是落實氣候行動的核心策略」。

李長庚說，國泰是台灣第一家以氣候為主題，與企業進行深入對話的金融機構，也參與AIGCC、Climate Action 100+等國際倡議；連續兩年獲「投資人氣候行動計畫」（Investor Climate Action Plans，ICAPs）列為全球最佳實踐典範案例之一，為亞洲唯一獲選的資產擁有者。

對於氣候金融，李長庚強調，國泰的願景是建立一個更綠色永續世界，透過金融工具和資源來推動變革，與國內外不同領域的夥伴及客戶合作，共同探索更多氣候解決方案，將持之以恆實現願景。

國泰金控「外資天后」程淑芬在會後受訪說，國泰在低碳投資、公共建設、微型金融、水資源等，總共提供了約1.4兆台幣的融資，推動環境與社會永續，「我們參考國際的六大低碳產業規範，嚴格去規範投融資的對象，它必須是一半以上的營收，來自這個領域」。

台灣非聯合國會員，我們的碳交易市場如何與國際碳市場接軌？程淑芬分析，希望台灣未來可以成為一個能夠跟國際交易的碳市場，就像新加坡有一個國際碳權市場，「台灣當然也可以，且碳權的來源與購買者，碳權交易所應該是可以處理得非常好」。

李長庚則強調，就像台灣的公司，可以到美國或香港掛牌一樣，他相信將來碳權交易機制，等到各種標準確定之後，所有人都必須要去解決氣候變遷的相關問題，最終將形成國際的碳交易市場。