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紅海船隻遭攻擊 戰爭風險的保費上漲
保險業消息人士說，戰爭保險的保費4日持穩於船舶價值的0.05%至0.1%之間，已高於上周紅海船隻遭襲擊前估計的約0.03%。這意味著七天的航程將額外增加數萬美元費用。
路透報導，英國海上風險顧問和安全業者Dryad Global公司執行長倫斯蘭斯仁（Corey Ranslem）表示，紅海地區的運輸成本將進一步上升，「保費上漲將導致成本增多」。
他說：「此外，風險增加可能會導致許多船隻選擇完全繞過該地區，更青睞繞行非洲之角等較長程的航線。」
美國軍方上周日表示，將「與國際盟友和夥伴充分協調，考慮採取所有適當的應對措施」。
上周發生在紅海的多起船隻遭襲擊事件中，包括懸掛巴哈馬國旗的船舶。巴哈馬代表團4日在倫敦舉行的聯合國航運機構大會上表示，正在發生的事是在一個關鍵地區「對國際航運的蓄意攻擊」，所有依賴國際航運的國家最終都會為此付出代價。
今年1月在索馬利亞海盜活動獲得控制後，航運協會調降了紅海通往印度洋的風險評估。
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