美高官訪印度 討論調查刺殺錫克教人士的陰謀

美國白宮周一發表的一份聲明中指出：「費納（Jon Finer）先生認可印度成立一個調查委員會，調查在美國發生的致命陰謀的舉措，並強調了追究任何對暗殺事件負有責任者的責任的重要性。」

上周，美國司法部聲稱，印度一名政府官員在美國境內策劃了一次刺殺一名錫克教分離主義分子的陰謀，但這一行動未獲成功。司法部同時宣布對一名被指策劃謀殺行動的男子提出指控。

據稱，這起暗殺的目標是總部設在美國的「錫克教正義」組織（SFJ）的總法律顧問潘農（Gurpatwant Singh Pannun）。 潘農是錫克教分離主義者，擁有美國和加拿大雙重國籍。

印度方面否認政府官員與暗殺計劃有關，並表示這種暗殺陰謀違反了印度政府政策。

印度政府上周表示，將對美國提出的關切展開正式調查。

今年6月18日，錫克教領袖尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）在加拿大不列顛哥倫比亞省薩裡市（Surrey）的錫克教寺廟內遭槍殺，激怒了加拿大的錫克教群體。

尼賈爾是積極的「卡利斯坦」運動（Khalistan）倡議人士，主張在印度旁遮普建立錫克教徒的獨立國家。

「卡利斯坦」運動長期以來被印度政府視為國家安全威脅，在印度國內遭到禁止。尼賈爾也在2020年遭印度當局通緝、列為恐怖份子。

加拿大在9月18日驅逐了一名印度外交官，指控印度政府可能跟加拿大籍錫克教領袖的暗殺事件有關。加拿大總理杜魯多稱，有「可信」資訊指向印度政府人士為該暗殺事件的幕後黑手。

印度方面則否認杜魯多的指控，也驅逐了加拿大外交官。新德里還隨即暫停處理加拿大公民簽證申請、對印度國民發布赴加旅遊警示。

路透社報道指出，最近幾周美國總統拜登、白宮國家安全顧問沙利文、中情局局長伯恩斯以及國務卿布林肯都與印度方面的相關官員討論了暗殺的問題。

這個問題對於美印兩國都非常敏感，因為兩國試圖在面對崛起的中國的背景下建立起更緊密的關係。

費納訪印期間與印度外長蘇傑生、國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）等政府官員舉行了會晤。白宮方面表示，雙方還討論了中東事態發展，包括以哈戰爭、戰後加沙重建計劃以及最近紅海商船遇襲事件等。

（路透社）

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