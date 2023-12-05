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氣候變遷補償誰該付錢？大陸、印度主張「共同但有差異」 西方出現支持聲浪

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
小島國氣候談判代表羅賓森指出，無論哪個碳排大國，針對氣候變遷議題都有道德責任，氣候變遷是全球共業。 美聯社
小島國氣候談判代表羅賓森指出，無論哪個碳排大國，針對氣候變遷議題都有道德責任，氣候變遷是全球共業。 美聯社

面對氣候變遷，不要再彼此推託責任了！《英國廣播公司》4日的文章提到，如今氣候變遷的補償基金仍未到位，但碳排大國、已開發國家與開發中國家仍在為誰要付錢爭論不休。但近來「共同但有差異」的主張逐漸盛行，文章希望碳排大國要付錢外，各已開發國家更不能忘記過去的減碳承諾。

西方盼中印負主要責任

根據《英國廣播公司》與《南華早報》報導，中國與印度雖然分佔全球碳排第一與第三，但兩國過去以自己仍處於「開發中國家」為由，拒絕為氣候變遷造成的損害提出補償基金。而本屆氣候大會COP28，各國也在討論誰該負責出氣候補償基金。2022年的「脆弱20國」集團報告指出，55個開發中國家因氣候變遷在過去20年已損失5250億美元。

中國與印度認為，他們國內也有受到氣候變遷影響的族群，也要獲得氣候補償。聯合國報告指出，到2030年前，開發中國家需要3千億美元的氣候基金，讓國家發展可適應氣候變遷。這筆錢將作為窮國受到氣候災害後的重建，甚至是搬遷經費。

雖然在去年的COP27，國際建立了相關補償機制，但中國與印度要求美國、英國等在工業革命中獲益甚多的國家，也需要為過去的碳排負責。兩國也主張「共同但有差異」的責任區分，在西方社會有愈來愈多人支持這樣的論述。不過西方國家則希望中國獲得補償之餘，也要對資金庫有所挹注。

西方國家也要減碳

小島國氣候談判代表羅賓森指出，無論哪個碳排大國，針對氣候變遷議題都有道德責任，氣候變遷是全球共業，而且美國也是全球第二大碳排國，無論是開發中國家，還是已開發國家，都要負起減碳的責任。NGO氣候潮流的主任柯沙拉直言，印度與中國可以挹注氣候資金，但西方國家也要完成先前答應的減碳承諾。

《聯合國氣候變化綱要公約》有列出已開發國家名單，而今年的COP28主辦國阿聯宣布投入1億美元作為示範，盼讓有錢國家能出更多前因應氣候災害。

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氣候變遷 開發中國家 印度 減碳 COP28

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