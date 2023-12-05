SIPRI報告：2022年全球軍火百強銷售額下跌

多年來，武器生意一直很旺，因為世界各地很多地方都在發生衝突。但這一趨勢在2022年戛然而止--盡管只是暫時的。斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的最新報告顯示，2022年全球最大的100家武器生產公司的銷售額將有所下降。

根據SIPRI發布的《2022年武器生產和軍事服務百強公司報告》，這些公司的武器和軍事服務銷售收入總計近6000億美元（5500億歐元）。這是一個巨大的數字，但與2021年相比，收入明顯減少了3.5%。

這是自2015年SIPRI百強軍火公司榜單設立以來的首次下降。報告作者之一肖亮（Xiao Liang，音譯）說：「盡管許多公司的新訂單量達到了創紀錄的水平，但收入卻下降了，尤其是在美國。」

生產問題導致美國軍售下降

由於勞動力短缺、成本上升、新冠疫情影響以及供應鏈中斷，許多美國和歐洲防務公司無法提高產能，而俄羅斯對烏克蘭的戰爭又加劇了這一問題。

向烏克蘭供應的大部分武器來自歐洲和美國的庫存，這並沒有為該行業帶來多少收入。另一個原因是最大的軍火公司將重點放在飛機、艦船和導彈等昂貴的系統上。肖亮認為，「由於烏克蘭戰爭，需求最大的軍事裝備不一定是昂貴的，而是裝甲車、彈藥和火炮」。

最重要的變化是，上榜的42家美國防務公司的收入大幅下降了7.9%，降至3020億美元。它們佔前100強軍備總收入的51%，但SIPRI認為長期訂單將在未來幾年對這些公司的資產負債表產生積極影響。

歐洲軍火銷售額略有增長

2022年，百強中26家總部設在歐洲的公司的武器銷售額增長了0.9%，達到1210億美元。根據SIPRI的研究，烏克蘭戰爭創造了對「適合消耗戰的物資，如彈藥和裝甲車」的需求。許多生產這些物資的歐洲制造商得以增加收入，如波蘭武器公司PGZ的收入增加了14%，「受益於該國正在推行的軍事現代化計劃」。

2022年進入百強榜單的四家德國國防公司的收入達到91億美元，比2021年增長了1.1%。唯一一家出現下滑的德國公司是蒂森克虜伯，據SIPRI稱，該公司的銷售額下降了16%，降至19億美元，原因是該公司交付的艦船數量少於上一年。進入百強榜單的德國公司依次是：萊茵金屬公司（Rheinmetall）第28位、蒂森克虜伯公司（ThyssenKrupp）第62位、亨索爾特公司（Hensoldt）第69位和代傲公司（Diehl）第93位。

俄羅斯武器生產不透明

由於缺乏數據，SIPRI無法全面評估俄羅斯公司的收入變化情況。這也是只有兩家俄羅斯公司上榜的原因之一：Rostec（第10位）和聯合造船公司（第36位）。這兩家公司的總營業額下降了12%，降至208億美元。SIPRI的報告指出，俄羅斯缺乏透明度並不是什麼新鮮事，但自從入侵烏克蘭以來，該國的國防產出變得更加不透明。

肖亮告訴德國之聲：「俄羅斯政府阻止俄羅斯公司披露所有信息，因為這些信息可能會使人們對其烏克蘭戰爭的官方敘事質疑。」

中國有八家公司上榜

與此同時，亞洲、大洋洲和中東地區的公司的收入顯著增長。肖亮說：「那裡的公司經常不得不應對非常困難的安全條件，並面臨一種永久的戰爭狀態，就像以色列或韓國一樣。」這就是為什麼這些公司擁有「永久產能」，當需求突然增加時，他們可以迅速提高產量。

此外，中國、印度和土耳其的一些公司還得到了政府的支持，制定了長期的現代化計劃。這是肖亮提到的他們的另一個優勢。

「那裡的許多供應商都來自國內市場。大部分需求也來自國內，用於裝備本國軍隊。這有助於這些國家減輕全球供應鏈中斷的影響。」他說。

亞洲和大洋洲22家上榜公司的防務銷售額增長了3.1%，達到1,340億美元，這是亞洲和大洋洲的收入連續第二年高於歐洲。

中國有八家公司上榜，其中三家進入前十名。八家公司的武器收入總共達1,080億美元，佔全球武器銷售總額的18%。這使它們成為僅次於美國公司的第二大銷售份額。

土耳其無人機銷售增長最快

2022年，中東地區的銷售額在所有地區中增幅最大。總部設在中東地區的七家公司的收入攀升至179億美元，增長了11%。根據SIPRI的調查結果，該地區的公司得益於其在技術不太復雜的產品方面的專業化。它們能夠「更快地提高產量，以應對不斷增長的需求」。

四家土耳其公司的情況尤其如此，它們的總收入增長到55億美元，比2021年增長了22%。SIPRI重點介紹了生產無人機的土耳其公司Baykar。該公司現已首次躋身百強（第76位），它的銷售額增長了94%，在所有上榜公司中增長最快。

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