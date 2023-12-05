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印尼馬拉皮火山噴不停！搜救隊再找到2遺體 至少13死10失蹤

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
印尼蘇門答臘島馬拉皮火山持續噴發，搜救隊再找到2具登山客遺體，使得罹難人數來到13人。美聯社
印尼蘇門答臘島馬拉皮火山持續噴發，搜救隊再找到2具登山客遺體，使得罹難人數來到13人。美聯社

印尼蘇門答臘島馬拉皮火山（Mount Marapi）當地時間3日發生大規模噴發，搜救隊再找到2具登山客遺體，使得罹難人數增加至13人，仍有10人下落不明。

BBC報導，由於火山持續噴發，出於安全考量，搜索行動已於4日暫停。火山灰直衝3千多公尺高空，方圓數公里都被駭人的火山灰雲籠罩。火山爆發期間該地區75名登山客中的大都數人都已被疏散。

5日上午，儘管官員警告火山仍持續噴發，但依舊部署約200人協助搜索。馬拉皮火山監測站官員哈邁德（Ahmad Rifandi）表示，他在當地時間5日午夜至上午8時間觀測到五次噴發。

哈邁德說，「馬拉皮火山依然相當活躍。我們看不到火山噴發柱，因為被雲層覆蓋。」

馬拉皮山的意思是「火焰之山」，是印尼127座火山中最活躍的火山之一，也深受徒步登山客的歡迎。馬拉皮火山最致命的一次噴發是發生於1979年4月，當時共造成60人喪命。

巴東搜救局負責人阿卜杜勒（Abdul Malik）表示，4日搜救行動暫停之前，在火山口附近獲救的3人「身體虛弱，並有一些燒傷」。

當天稍早，49名登山客從該地區撤離，其中許多人被燒傷。當局未透露登山客身分。

印尼 火山爆發

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